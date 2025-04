Carlos Checa pilotará la moto del 40 Aniversario del Circuito de Jerez en el GP de España de MotoGP

Aunque hasta el viernes 25 de abril no se inicia la acción en el Gran Premio de España de MotoGP, es oportuno ir desvelando algunas de las sorpresas preparadas para esta importante e histórica cita del Mundial de Motociclismo. Se avecinan jornadas muy emotivas, entre las que destacará sin duda la del sábado 26 en que Carlos Checa dará la vuelta de honor antes de la carrera al Sprint, pilotando la moto del 40 Aniversario del Circuito de Jerez. El campeón mundial de Superbike lucirá ante la mejor afición del mundo los colores conmemorativos de las cuatro décadas del trazado andaluz.

A buen seguro que impactará esa imagen del piloto español con una montura 'vestida' para una ocasión tan especial, pues se trata del 40 Gran Premio que se celebra en Jerez, coincidiendo con el 40 aniversario del Circuito que también se cumple este 2025. Será un momento único. Así lo vaticina el propio Checa: «Para mí Jerez significa muchísimo. Me siento muy orgulloso de ser el piloto que dará la vuelta de honor con los colores del 40 Aniversario del Circuito de Jerez. Quiero ser parte de esta fiesta, de este gran reconocimiento, de 40 años de carreras, de emociones fuertes, de Grandes Premios inolvidables… Me enorgullece ser yo el que lleve los colores de este acontecimiento irrepetible, me apetece mucho. Lo he tomado con gran cariño. Espero representar ese momento, dar las gracias a la mejor afición, que también es la que ha hecho grande a este Gran Premio y al Circuito de Jerez».

Aunque los detalles estéticos no se desvelarán hasta ese momento previo a la carrera al Sprint del sábado 26, podemos adelantar que Carlos Checa dará su vuelta de honor con una Ducati Panigale V4 S, utilizando los colores del Circuito de Jerez en su vestimenta habitual: tanto en el mono de cuero Alpinestars, como en el casco Nolan y en la bandera del 40 Aniversario. Antes de iniciar esa importante misión, el piloto español se sincera: «Me lo voy a tomar con bastante calma, pues es lo que toca… Son 40 años. He estado en Jerez desde el año 1990 hasta que me retiré en 2013. He corrido aquí en 125cc, 250cc, 500cc, MotoGP y Superbike. Siempre ha sido uno de los grandes escenarios, un referente. Me asombré cuando entré por primera vez en el Circuito de Jerez. Era el año 1990, yo tenía dieciocho años y viajé en furgoneta desde Barcelona, por lo que mi sensación al entrar fue como la de un gladiador cuando llega a un Coliseo. Era otra dimensión. Después he tenido grandes ocasiones en Jerez, he estado en el podio, se me ha escapado la victoria por poco liderando carreras en 500cc. Recuerdo muchísimo la gran afición, los buenos momentos que hemos tenido y es a los aficionados a quienes dedicaré mi vuelta de honor con la moto del 40 Aniversario del Circuito de Jerez».

Carlos Checa ha sido, junto a Álex Crivillé, Alberto Puig, Sete Gibernau, Toni Elías, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Maverick Viñales, Alex Rins, Joan Mir, Jorge Martín y Aleix Espargaró, uno de los 14 únicos españoles que han ganado grandes premios en la máxima cilindrada del Mundial de Motociclismo. Nacido en Sant Fruitós de Bages el 15 de octubre de 1972, la carrera profesional de Checa le ha llevado a pilotar para Honda, Yamaha y Ducati, siendo compañero de box de pilotos como Valentino Rossi, Max Biaggi o Loris Capirossi. Con un palmarés de 194 grandes premios disputados, Carlos Checa acaparó 2 victorias. 24 podios. 3 poles y 5 vueltas rápidas en la categoría reina, pasando a competir en el Campeonato del Mundo de Superbikes en 2008 con el equipo Honda, donde permaneció 2 años, hasta su fichaje por el equipo oficial de Ducati con el que logró el 3.º puesto en 2010 y, sobre todo, proclamarse en el primer español campeón del mundo en 2011. En esa categoría disputó 154 carreras, logrando 24 victorias, 49 podios, 10 poles y 30 vueltas rápidas. En 2008 venció también junto a Ryuichi Kiyonari en la prestigiosa prueba de Resistencia de las 8 Horas de Suzuka.

Sobre los elementos que Carlos Checa utilizará en su vuelta de honor al Circuito de Jerez, el veterano piloto español, que también desarrolla su labor como comentarista de grandes premios en televisión, explica que lucirá ante la afición «la moto, mono y casco de las marcas que me han acompañado toda la vida, las mismas con las que he ganado un Mundial. Con lo cual todo va a ser aún más bonit». Desvelando algunos detalles para esa vuelta de honor del sábado 26 de abril, Checa avanza que «en esta ocasión la Ducati Panigale V4 S, no será roja, sino que lucirá los colores del Circuito de Jerez. Con sus 216 CV y 1.103 cc, esta Ducati, en su séptima generación, es una evolución de la que utilicé cuando gané el título de Superbikes en 2011. Representa la cúspide de la ingeniería italiana en motos deportivas, ofreciendo sensaciones cercanas a una MotoGP.. En cuanto a mi casco, son 30 años los que cumplo ahora con Nolan, por lo que mi nuevo Nolan X-804 RS se ha adaptado para rendir homenaje al 40 Aniversario del Circuito de Jerez. Por otra parte, la configuración y diseño de un mono de piloto no es fácil, sobretodo en esta época de competición que tienen mucha faena. Pero Alpinestars también se ha empeñado a fondo, de forma directa, rápida y eficiente, creando un mono muy bonito y especial, que al igual que el casco, se van a quedar después en el Museo del Circuito de Jerez».

