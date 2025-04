Guía del Gran Premio de España de MotoGP 2025 en Jerez 'la Motorada': actividades, horarios y consejos prácticos

III-PEDRO PACHECO

Pedro Pacheco, alcalde de Jerez durante 24 años, más allá de sus luces y sombras es la persona que logró que situó a Jerez en el mapa mundial del motor con la creación del Circuito Permanente de Velocidad Jerez - Ángel Nieto. Pacheco rememora el arduo proceso y las anécdotas que vivió durante la construcción del trazado jerezano y opina de la situación del circuito y de su proyección de futuro. «La iniciativa del Ayuntamiento de Jerez para tratar de atraer a los moteros y visitantes con el centro con la exposición de las motos de Marc Márquez es un parche con tintes electoralistas, porque al motero se le echó de Jerez con la otra señora Sánchez y no se le ha pedido perdón», insiste. «Son medidas que no están reflexionadas porque el motero, una vez que terminan las pruebas y los entrenamientos, se vuelve a la zona donde está su alojamiento. Lo lógico es que no vuelvan a Jerez, a una ciudad sitiada, para unos conciertos de mediocres en la plaza de El Arenal».