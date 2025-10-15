Apunten su nombre: Lourdes Pérez Castro

Goza el baloncesto gaditano de buena salud. No hay más que mirar a Rubén Domínguez, natural de Puerto Real y actualmente en la Liga Universitaria Norteamericana (NCAA) con Texas A&M Aggies tras pasar por clubes como Estudiantes y Bilbao Basket, entre otros.

El joven alero puertorrealeño no es el único. Ahí están en su medida otras jóvenes promesas como el barreño Ignacio Rosa (está en Primera LEB), sin olvidar a la ya veterana roteña Bea Sánchez (Kutxabank Araski). Son algunos de los ejemplos del baloncesto provincial que también tiene como representante a Lourdes Pérez Castro, una gaditana de La Línea de la Concepción que se curtió en CAB Estepona y ahora deja huella con el SPAR Gran Canaria en la Liga Femenina 2.

Esta linense nacida el 30 de julio de 2009 es base y mide 173 centímetros de estatura. Con toda una trayectoria por delante, su carrera va camino de ser meteórica en el baloncesto femenino nacional. Condiciones tiene para ello y bien amueblada está su cabeza para continuar con su progresión e intentar triunfar en el baloncesto.

Debutante en la categoría, Lourdes Pérez fue determinante en el estreno con su equipo, contando desde el primer momento con el apoyo y la confianza de su entrenador Cristóbal Navarro. Un derbi insular que medía las fuerzas del Magec Tías Lanzarote frente al SPAR Gran Canaria en la Liga Femenina 2.

Un inicio a la altura

Con 27 puntos fue clave en la victoria de su escuadra (75-79). Toda una declaración de intenciones. Una cita en la que ella y sus compañeras Aisha Bmengue, Mayte Ocurto, Carla Ojeda y Trinity Ezeanatogu formaron parte del cinco inicial de un plantel que también tienen en sus filas a otras jugadoras como Andrea Hernández, Ana Déniz y Miranda Rodríguez.

Un éxito que no pudo repetir en la segunda jornada de la competición regular en la Liga Femenina 2, ya que el SPAR Gran Canaria sufrió una ajustada derrota el pasado sábado en el Pabellón de La Paterna (53-60) frente al CB Isla Bonita.

Pese al tropiezo, recuerdos inolvidables en esta primera toma de contacto en la que ha contado con el apoyo de su familia, que no ha dudado en desplazarse a Las Palmas de Gran Canaria. Había que estar junto a ella.

Y lo mejor de todo ello es que a sus 16 años de edad las noticias no pueden ser mejores porque su debut con el primer equipo del SPAR Gran Canaria está cada vez más cerca.

Lourdes continúa con la tradición familiar. Ella también ha puesto rumbo a Gran Canaria, el mismo lugar en el que su hermana Marta, una década mayor que ella, probó fortuna con el SPAR Gran Canaria hace ya algunos años. La historia de repite. Ahora Marta, que pasó por el CB Gades, se dedica profesionalmente al mundo de la canasta y quiere ver cumplido su sueño de ver a su hermana menor en la elite.

Eso sí, Lourdes, gaditana de pro y que tiene como ídolo a Stephen Curry, se ha marchado un poco antes tras formarse en La Línea y Estepona. Hace dos meses apenas tenía 15 años de edad y llega a las islas Canarias en su primer año júnior para continuar con su progresión en un club que es campeón en 54 ocasiones de categorías de formación.

Apunten su nombre: Lourdes Pérez.