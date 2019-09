Mundial de baloncesto Djordjevic: «Dijeron que ganaríamos y que éramos los elegidos, eso no ayudó» El seleccionador de Serbia reconoció su decepción tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final ante Argentina

Sasa Djordjevic, seleccionador de Serbia, reconoció su decepción tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final del Mundial de baloncesto que se está disputando en China. Argentina dejó en la cuneta a la gran favorita al título junto a los Estados Unidos con un partido soberbio (97-87).

«Estamos decepcionados, esta es una gran derrota. Estábamos bajo mucha presión y eso no era bueno. Nuestro país estaba eufórico, eramos favoritos, todos escribieron sobre nosotros. Dijeron que ganaríamos y que éramos los elegidos, eso no ayudó», explicó el técnico de Serbia.

«Quizás no estábamos preparados mentalmente, pero la defensa de Argentina también ha contribuido. No me han gustado las faltas pitadas a Marjanovic. Ellos han sabido adaptarse al criterio de faltas, metiendo muchas manos. Nosotros no hemos sabido hacerlo», analizó.

Djordjevic reconoció también el gran partido del base madridista Facundo Campazzo: «Nos dominó, esta es su victoria». «Scola es un líder, quizás una de las mayores leyendas del baloncesto. Felicitaciones tanto al entrenador como a todo el equipo de Argentina, merecieron esta victoria», agregó.

«Necesitamos analizar esto y ver cómo avanzamos. Estoy orgulloso de estos muchachos y de cómo jugaron. Este es un gran grupo de jugadores, tengo la suerte de ser su entrenador. Siempre damos el cien por ciento de nosotros mismos» concluyó un decepcionado Djordjevic.