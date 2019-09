Éxtasis de Argentina que confirma la debacle de Serbia

Seguir Emilio V. Escudero @emiliovescudero Enviado especial a China Actualizado: 10/09/2019 16:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tenía razón Djordjevic cuando aseguraba que no quería ver a su equipo con tanto favoritismo. Que eso no era bueno. Lo comprobó ante España, que le ganó y envió a los balcánicos por la parte complicada del cuadro, donde Argentina ha confirmado la primera sorpresa grande del torneo (97-87). No estará Serbia en semifinales, lo que aclara el panorama olímpico de España, que dará un paso de gigante hacia Tokio si gana a Polonia.

Argentina dominó el choque desde el principio, con ventajas importantes durante casi todo el partido. Apoyado en un gran Campazzo, autor de 18 puntos y 12 asistencias, la albiceleste bailó a su antojo al equipo balcánico, donde Bogdanovic volvió a ser el mejor.

Esta vez Jokic le acompañó en la parcela ofensiva y permitió que los serbios llegaran a los últimos cinco minutos con opciones (76-73). Fue entonces cuando Scola (20 puntos), 39 años, acaparó el protagonismo para sellar un parcial que hizo ya imposible la remontada del equipo de Djordjevic.

El técnico, abatido, se mostró impotente en los instantes finales, en los que Argentina fue un ciclón. Premio para ellos, que lucharán por las medallas y que de paso sacaron su plaza para Tokio 2020.