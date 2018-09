El golfista español Sergio García entró este domingo en la historia de la Ryder Cup al convertirse en el jugador con más puntos ganados, 25,5, después de sumar uno más en su individual ante el estadounidense Rickie Fowler y superar así el récord del inglés Nick Faldo.

El castellonense celebró del mejor modo posible su novena participación en la competición bianual. En el día decisivo, no falló y batió a Fowler por 2 y 1, conquistando su tercer punto en esta 42 edición y entrando en los libros de la historia del evento.

García, una de las elecciones del capitán Thomas Bjorn, llegaba al Le Golf National de París con 22,5 puntos en su haber y empatado con el fallecido Severiano Ballesteros como el mejor español en la Ryder. El viernes, en su 'foursome' con el sueco Alex Noren, se situó con 23,5, y el sábado, con un 'birdie' decisivo en su 'fourball' con el norilandés Rory McIlroy, se quedó a medio punto de Faldo y superó al alemán Bernhard Langer que tenía 24.

Al de Borriol le faltaba cerrar su gran Ryder Cup ante Rickie Fowler y lo hizo cuando en el recorrido francés ya se estaba celebrando con champán la reconquista de la copa. El castellonense se había asegurado ya el medio punto tras el 16 que le bastaba para alcanzar a Faldo, pero en el 17 culminó su victoria, festejada con una mirada al cielo, seguramente en memoria de la fallecida Celia Barquin.

En total, la hoja de servicios del campeón del Masters de Augusta en 2017, que jugó por primera vez la Ryder en 1999 y que con la de este domingo sumó su sexta victoria, es de 22 victorias, 12 derrotas y 7 empates, con un 62 por ciento de puntos ganados. Nick Faldo, que jugó dos ediciones más que el español, logró 23 triunfos, 19 derrotas y 4 empates en 46 partidos, con un 54 por ciento de puntos sacados.

