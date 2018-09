Ryder Cup, en directo

Actualizado: 30/09/2018 12:29h

Actualizar

12:29Doces minutos separan el tercer partido del cuarto. John Rahm se enfrentará a Tiger Woods, en uno de los encuentros que más expectación está generando del torneo

12:26Llegan al campo Rose y Simpson, ovacionados. Va a empezar el tercer encuentro

12:24Casey y Koepka mantienen las tablas en el primer hoyo

12:23Oportunidad de McILroy para llevarse el hoyo y empatar el encuentro...y falla. La bola salió muy desviada por la derecha, no era un putt sencillo

Sunday singles matches ...







McIlroy vs. Thomas

Casey vs. Koepka

Rose vs. Simpson

Rahm vs. Woods

Fleetwood vs. Finau

Poulter vs. Johnson

Olesen vs. Spieth

Garcia vs. Fowler

Molinari vs. Mickelson

Hatton vs. Reed

Stenson vs. Watson

Noren vs. DeChambeau#RyderCuppic.twitter.com/zeI4MUW8K1