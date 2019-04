ENTREVISTA Pablo Aguado: «Reconforta que los empresarios apuesten por caras nuevas» El torero sevillano habla de sus planes para la presente temporada después de triunfar en Valencia e indultar un toro en Morón de la Frontera

Pablo Aguado (Sevilla, 1991) es uno de los toreros con más proyección del escalafón. Su triunfo en Valencia le abrió las puertas para sustituir a Enrique Ponce en Morón de la Frontera donde indultó un toro. La afición lo reclama en los carteles pero le gusta ser prudente. «Tiene que ser así, el día que te lo crees, vas al campo y la becerra más pequeña te pone los pies en la tierra».

¿Está contento por el indulto?

Mucho porque es el primero como matador de toros.Además indultar va acompañado de una faena especial.

Es un mtador con una carrera corta pero intensa

No han sido muchos, no llegan a diez pero siempre marcados por plazas de máxima categoría como Sevilla, Madrid y ahora Valencia.

Su nombre comenzó a sonar al año pasado. ¿Como lleva la situación?

Reconforta aunque no pierdo mucho tiempo en escuchar lo que dicen de mí, creo que vale para poco. Hay que mirar para adelante e intentar repetir lo que has hecho bien y evitar lo que has hecho mal. Se lleva con la responsabilidad de que me van a exigir.

¿Cómo fue estar cuatro meses parado después de triunfar en Sevilla?

Siempre digo que contaba con ese parón aunque después del triunfo de Sevilla también pensaba en que iba a torear más. Ese tiempo lo afronté con naturalidad, no estuve lamentándome ni culpando a nadie ni buscando excusas. Tenía la tranquilidad del deber cumplido y sabía que tarde o temprano iba a llegar la oportunidad. Seguí día a día con mi entrenamiento, con paciencia.

Imagino que uno quiere ver los resultados de sus triunfos.

Si, lógicamente pero qué vas a hacer. Si la recompensa no te llega a corto plazo hay que pensar en que llegará. Cuando las cosas se hacen bien tienes recompensa. En el toreo, aunque parezca que no se premia el triunfo, el tiempo lo pone todo en orden.

¿Cómo ha vivido su debut en Fallas?

Llegué con mucha presión porque tenía que cumplir con las expectativas que había creado el año pasado en Sevilla y Madrid. Tras el invierno, después de tanto tiempo sin vestirte de torero, al ponerte delante del toro tienes muchas dudas sobre ti y sobre cómo te vas a encontrar. Eso hace que en las primeras ferias tengas una responsabilidad y un miedo muy grandes. Cuando sale el toro hay algo especial que hace que desaparezcan. En Valencia me encontré a gusto sobre todo con el primero.

La sustitución de Morón es una recompensa a lo que está haciendo.

Sí, hay que valorar la decisión de Carmelo García que tuvo a bien premiarme. Reconforta que los empresarios apuesten por caras nuevas.

¿Ha sonado más el teléfono después de Valencia?

Todo triunfo en plazas importantes como es Valencia se nota para seguir confeccionando la temporada, parece que este año sí que se va a notar.

iene una cita con Madrid el Domingo de Resurrección.

Ha tenido mucha aceptación el cartel por parte de la afición, se intuye que nos van a recibir con mucho cariño pero cuando salga el toro hay que ver lo que es capaz de hacer cada uno.

En Sevilla estará con dos figuras en el que será su debut en farolillos.

Estoy muy contento porque es un día, con el que todos los toreros sueñan, con ese cartel y esa ganadería. Es un día muy bonito pero la responsabilidad es proporcional a lo bonito que pueda parecer. Aunque bendita responsabilidad.

¿Como cree que lo esperará la afición de Sevilla?

Igual que en Madrid, Sevilla siempre me ha recibido con mucho cariño. Mis temporadas siempre se han basado en esta plaza y solo puedo esperar que me reciban igual. El cariño está hasta que sale el toro, el torero es el único responsable de que te lo sigan manteniendo.

Si lee las Redes Sociales sabrá que su nombre está en el tuitendido

Si que estoy pero no por lo que se diga de mí sino por estar informado de todo, no solo de lo taurino. No indago en lo que se dice de mí pero es lógico que te llegan comentarios de aficionados y portales taurinos y lo lees. Por suerte es bueno y se agradece mucho.

¿Le gustaría coger sustituciones?

Nunca es agradable sustituir a un compañero porque es mal síntoma pero depende de las circunstancias

¿Qué opina del bombo?

Depende del punto de vista. Hay toreros a quienes les beneficia el bombo y a otros a quienes perjudica. Si está claro que las figuras del toreo se han ganado el derecho de poder elegir qué ganaderías quieren matar. Como algo puntual puede ser positivo como fue la Feria de Otoño porque crea interés en el aficionado pero es más complicado en grandes ferias como San Isidro.

¿Qué planes tiene?

Voy a confirmar la alternativa en Nimes. El resto del año depende de los resultados de estas primeras ferias.

¿Cree que 2019 es un momento clave para renovar el escalafón?

Si, se nota que hay interés en la afición y con las bajas que por desgracia está habiendo, el empresario y los aficionados reclaman caras nuevas. Imagino que ha sido así en todas las épocas. En mi caso hace que sea más consciente de lo importante que es triunfar.