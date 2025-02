Novillada en la Maestranza: disposición de 'El Melli' y buenas maneras de Lalo de María

La temporada taurina sevillana alcanzó su quinta novillada con picadores , que ya pesaba sobre el ánimo de la afición hispalense. Sólo un buen novillo de Núñez de Tarifa , de aquel ya lejano primer festejo tras el ciclo continuado, se salva de la quema de la treintena lidiada. Los diferentes hierros han sido irregulares de presentación y han ofrecido un discreto y pobre juego durante sus respectivas lidias. Y ahondando en esa debacle saltó este jueves un encierro de Torrehandilla, serio de presentación y manso en su conjunto.

Lo más destacado de este festejo, del que mejor no entraremos en demasiados detalles, fue la disposición y oficio del sanluqueño Germán Vidal 'El Melli' . Resolvió ante las oleadas del mansito primero que, aunque no tuvo mala condición en el capote, se complicó tras una seria voltereta a Lalo de María después del remate de un quite por verónicas. Su interés por entenderse con el cuarto rápidamente captó la atención del paisanaje, que le jaleó su buen recibo a la verónica . El utrero tuvo más movilidad que clase. Tras una buena estocada cortó una oreja .

También merece mención el empaque y cierta clase de Lalo de María . Si no triunfa como torero, seguro tendrá éxito en el mundo de la moda. El rubio y espigado novillero francés, hijo de la rejoneadora María Sara y poderdante de José Antonio Campuzano , intenta correr la mano con naturalidad y buen trazo. Aún le falta adquirir oficio para redondear lo que deja entrever. A Joselito Sánchez le pesó la novillada: no tiene capacidad para enfrentarse ante un utrero.

Real Maestranza Plaza de Toros de Sevilla. Jueves, 23 de junio de 2022. Un cuarto de plaza. Se lidiaron novillos de Torrehandilla, serios y mansos en líneas generales, destacando la clase del quinto, que se orientó pronto. Germán Vidal 'El Melli ' , de rosa palo y oro: aviso tras pinchazo, media, estocada rinconera y un descabello (silencio); estocada (oreja). Lalo de María , de berenjena y oro: media pescuecera (silencio); estocada (ovación). Joselito Sánchez , de nazareno y oro: estocada (silencio); casi entera (silencio). Incidencias : se guardó un minuto de silencio en memoria del torero Andrés Vázquez.