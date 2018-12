ENTREVISTA Manuel Escribano: «El toreo tiene más memoria para unos que para otros» El torero sevillano hace balance de una temporada «sin suerte con los toros» y habla de sus planes para 2019 después de romper con su apoderado

Lorena Muñoz

@LorenaLimon Actualizado: 15/12/2018 08:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La temporada ha terminado pero Manuel Escribano (Gerena, 1984) sigue entrenando. Sin los compromisos de la plaza, tiene más tiempo para jugar al golf una de sus grandes pasiones junto a la caza. 2018 ha sido un año duro pero no pierde la sonrisa.

¿Cómo valora este año que acaba?

Ha sido duro aunque no me sorprende. Aunque nos pasa a todos, los toreros en mi situación tenemos que ganar las cosas tarde tras tarde y a base de triunfos. Si no llegan en estas plazas desapareces. Te hace daño, lo he notado pero lo que más achaco este año es lo poco que me han embestido los toros y lo poco que he podido disfrutar delante de ellos.

¿Qué ha sido lo más destacado?

Puede que Bilbao y tampoco es que me embistiera los toros sino que fue una piraña que por lo menos me dio la opción a jugarme la vida y a exponer. Sabiendo la capacidad de uno y la entrega con la que afronto las tardes lo que pido es que el toro tenga algo. Ya no soy una novedad y la gente tiene que ver emoción o incluso pasar miedo. En Sevilla o Madrid donde me juego mi carrera y he toreado ni siquiera he tenido ese toro malo, no han transmitido nada arriba al tendido. Prefiero un toro malo a uno insulso.

Tras un indulto en Sevilla y las cornadas sufridas sigue peleando cada tarde ¿El toreo no tiene memoria?

El toreo tiene más memoria para unos que para otros. No puedo vivir del pasado ni mirar atrás sino fijarme en el presente. Sé lo que he hecho en el toreo pero lo miro para motivarme, como punto de apoyo, más para moral que para confiar en que las empresas lo tengan en cuenta. No puedo esperar que me pongan por lo que hice.

Aún así, ha sido el segundo torero sevillano en el escalafón.

Sí, han sido 27 más los que perdí por la cornada de Belmonte. Ha sido una temporada buena en ese sentido y gracias a Dios me siguen respetando y soy un torero que quiere ver parte del público porque aseguras el espectáculo. Sí es verdad que he perdido plazas de segundo nivel importantes y ferias que suenan por cosos donde necesitas otras motivaciones. Uno prefiere estar en ferias donde lo que haga tiene más repercusión y donde da su mejor versión.

Manuel Escribano - Juan Flores

La búsqueda de nuevas motivaciones ¿es lo que le ha llevado a romper con su apoderado?

No se produce por incomodidad ni porque haya ocurrido nada. Es por buscar un cambio. Ahora estar independiente cuesta muchísimo y El Tato ha tenido que hacer un gran trabajo para buscar fechas. No es fácil. Batallar solo es muy difícil y desgasta. No todos los años se indulta un toro en Sevilla o se le cortan orejas a los miuras. Creo que había perdido la ilusión y ha sido leal para que tomemos caminos distintos antes de no estar al máximo.

¿Tiene alguna oferta en la mesa?

Ofertas hay y planteamientos también pero quiero seguir pensando. Ahora tengo que tener paciencia, saber por dónde tirar para asegurar los tiros.

¿Qué planes tiene antes de que empiece la temporada española?

Voy a México, a Zacatecas el 30 de diciembre y el día 6 de enero toreo en Mérida. Vuelvo en los Carnavales y cerraré un par de ferias más pero me encentaría meter la cabeza en La México ya que no he vuelto desde mi confirmación. Iba a ir pero con la cornada de Alicante no pude. Es una plaza que me quita el sueño y me encanta.

¿Cómo es el otoño para Escribano?

Después del 12 de octubre he parado dos semanas sin hacer nada porque lo necesitaba, coger aire y motivación de nuevo. Entreno todos los días, campo y juego al golf siempre que puedo. Cuando me llaman y puedo siempre cumplo con los compromisos tipo conferencias, que hay que estar.

¿Qué le pide a 2019?

Ser respetado en mi hueco, creo que tengo un sitio ganado en las ferias. Sevilla es mi plaza donde tengo que arrancar y es la que marca mi temporada.

¿Con qué sigue soñando?

Con todo: hacer temporadas larguísimas, conquistar Madrid, abrir la Puerta del Príncipe. Siempre queremos más.