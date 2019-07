LA FIESTA NACIONAL Las citas sevillanas del verano Un breve repaso a los principales carteles en los que se anuncian los sevillanos en las ferias de julio y agosto

Lorena Muñoz @LorenaLimon Actualizado: 07/07/2019 09:02h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con el chupinazo de la Feria del Toro de Pamplona empieza el verano taurino. Hoy, día de San Fermín, mientras las calles bullen ya están publicados los carteles de las principales ferias veraniegas. En la Monumental pamplonica, maravillosa réplica de la desaparecida Monumental de Sevilla, harán el paseíllo tres sevillanos. No estará Morante de la Puebla pero sí Manuel Escribano, Pepe Moral y Pablo Aguado, que debuta.

Los festejos del verano tendrán como novedad el regreso de Enrique Ponce y Román, dos valencianos cogidos de gravedad en Valencia y en Madrid. Pero también el atractivo de seguir el agosto de los toreros sevillanos por las principales plazas de la geografía. Una temporada en la que Manuel Jesús «El Cid» se despedirá antes de colgar el traje de luces.

Quien no va a faltar a casi ninguna plaza será el ya mencionado Pablo Aguado. Debutará en todas y casi es más fácil decir dónde no estará –como Murcia, en septiembre– que nombrar todos sus paseíllos. Aún así, trataremos de hacer un listado para el aficionado que aún no lo haya visto o quiera volver a verlo lo tenga fácil.

Empezamos en Pamplona el 11 de julio en la Victoriano del Río; en Santander el 25 de julio con Garcigrande; la misma ganadería del 15 de agosto en San Sebastián, del día 19 en la picassiana de Málaga y del 22 en Bilbao. El 10 de agosto va a Pontevedra con Salvador Domecq y el 17 torea en Gijón la de José Vázquez.

Estará en algunos carteles con Morante de la Puebla que se anuncia el 27 de julio en Santander con Jandilla; el 14 de agosto en Málaga con la de Juan Pedro Domecq, la misma ganadería del 24 de agosto en Antequera y de la «adelantada» Goyesca de Ronda con Roca Rey el día 31. Antes, el 11 espera Alcurrucén en Pontevedra.

El Cid se despide de Santander el 23 de julio con La Quinta; el 1 de agosto de Huelva con Cuadri; el 16 de agosto de Málaga, con Lagunajanda y el 18 de agosto de Bilbao con Victorino Martín.

Manuel Escribano tendrá un calendario más duro: Pamplona, el 8 de julio con Cebada Gago; Cuadri el 1 de agosto en Huelva y Miura en Bilbao el día 25. Con José Escolar se anuncia Pepe Moral en los Sanfermines el día 9 y con Victorino Martín el 24 de agosto en su debut en Sanlúcar de Barrameda para la corrida Magallánica.

También podremos ver a Rafael Serna en Huelva en la terna sevillana que abre Las Colombinas y el 14 de agosto Juan Ortega en la Feria de Begoña de Gijón con La Quinta. Son solo algunas pistas del verano taurino de los sevillanos.

Pablo Aguado, la revelación

Para José González-Barba, gran aficionado y presidente de la tertulia taurina del Hotel Colón, Pablo Aguado ha sido la revelación de este año. Estuvo en nuestra tertulia de novillero y ya vi las condiciones que tenía, lo más difícil en el toro de hoy en día: la naturalidad y el sentimiento. Hoy el toreo está un poco mecanizado y Pablo es justo lo contrario por eso ha puesto a todo el mundo de acuerdo», explica.

Un torero sevillano aunque señala algunos nombres más. «Sevilla tiene también a Rafa Serna, Lama de Góngora, Juan Ortega, Javier y Borja Jiménez, toreros a los que le tienen que dar corridas porque si no es imposible. Pablo ha salido porque tuvo el valor de ir a Madrid en octubre y estar bien lo que le sirvió para venir bien colocado a la Feria de Abril donde formó un lío muy gordo a los dos toros de Jandilla».

Será un verano intenso. «Voy a ver la Semana Grande de Bilbao en agosto y en julio en Santander para ver a Manzanares, Pablo Aguado y Diego Urdiales, tres diestros que me encantan y a los que sigo. Me gustan muchos toreros porque Morante es un torerazo y Roca Rey está en un momento sensacional», argumenta. El de la Puebla comparte cartel en Huelva con Aguado y David de Miranda «un torero andaluz que ha estado muy bien en Madrid que tiene mucho valor y merece que lo pongan».

La incursión de estos toreros jóvenes ha roto la baraja en los carteles, un revulsivo que hacía falta entre tantos carteles repetidos. «El Juli, Manzanares y Morante son grandes toreros que llevan mucho tiempo así que es bonito que entren otro tipo de toreros».

Está de acuerdo con que Pablo Aguado esté anunciado en todas las ferias. «Es lógico porque es una novedad tiene un corte distinto y aunque los respeto a todos, son los de arte los que me hacen soñar despierto y me llaman para ir a verlos. Con Pablo estoy muy ilusionado al igual que soy muy de Diego Urdiales, una referencia del toreo puro y de toda la vida, y de Juan Ortega que tiene una torería y un gusto extraordinarios». Los tres son los toreros a los que recomienda no perderse este verano.