El Soro: «Hay un grave riesgo de que tengan que amputarme la pierna»

El matador de torosVicente Ruiz «El Soro» lucha por salvar su pierna. Hace seis meses sufrió una infacción y está siendo sometido a un fuerte tratamiento antibiótico. A partir del 20 de enero los médicos tomarán una solución. «Hay un grave riesgo de que haya que amputar la pierna; si ese día los resultados no son positivos, los médicos tendrán que tomar una determinación», asegura el torero en una entrevista concedida a Maribel Pérez en «Mundotoro».

Así narra su drama al citado portal taurino: «Estuvieron a puntitito de cortarme la pierna. Y ahora, como tengo tan poco riego debido a las cornadas y operaciones, hay un grave riesgo de que haya que amputar la pierna. Estoy batallando muchísimo con unos problemas tremendos. Este año lo he pasado fatal. Primero me dio un infarto y, anteriormente, tres anginas de pecho. Me tuvieron que operar y me pusieron un stern en el corazón y por el cateterismo que me metieron por la ingle me entró la infección donde tengo la prótesis».

El Soro cuenta también en qué consiste el tratamiento: «Me están administrando un antibiótico que viene de Estados Unidos, muy fuerte, que es como una bomba, que vale mucho dinero, y es muy costoso, incluso hay gente que me está ayudando. Todos los días me lo ponen en el gotero para ver si remite la infección. Si de aquí al día 20 ésta no remite, habrá que tomar una determinación. No sé lo que va a pasar, si habrá que quitar la prótesis, si habrá que amputar… No quiero ni pensarlo… Lo que Dios quiera, estoy en las manos de Dios. Tiene que ocurrir un milagro para salvar la pierna».

La vida del Soro tiene un largo historial médico; el más grave, la lesión que padeció en abril de 1994 en Benidorm (Alicante), en su momento de plenitud profesional, cuando se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda que le apartó de los ruedos.

Pero en el año 2013, y tras 34 intervenciones en la pierna, el doctor Pedro Cavadas le implantó una pierna biónica, que le permitió poder cumplir su sueño de reaparecer en los ruedos al cabo de 24 años retirado. En 2014 toreó en su Foyos natal y en la también valenciana Xàtiva; en 2015 lo hizo en Fortuna (Murcia) y en València; y en 2016 volvió a repetir en la Feria de Fallas, el que hasta ahora ha sido su último paseíllo de luces.

Así relata su lucha: «Llevo detrás 68 operaciones contando las cornadas. Todo con anestesias generales. No sé como decirlo, pero podría decirse que tengo el récord Guinnes de cornadas y de operaciones. Es mucho, y además tengo el corazón bastante delicado. Estoy tomando Simtron... En fin, pero creo que la la ciencia, la fe, las ganas de vivir y que Dios conmigo y un milagrito de la Virgen de los Desamparados siempre puede surgir. Sobre todo creo en la ciencia y en Dios y en las manos del doctor Cavadas, que es un científico de la cirugía y hace milagros. Es una auténtica eminencia y vamos a salir. Soy una persona que tengo mucha raza y mucha casta, me crezco ante el castigo y tengo ese tranquito más que tenían los toros de Núñez, y me vengo arriba».