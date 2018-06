Màxim Huerta: «No soy aficionado a los toros, pero soy ministro de todas las culturas» «Que no se asusen Francisco Rivera, ni El Juli, ni ningún torero, porque no he venido a causar ninguna polémica»

El ministro de Cultura y Deportes, Màxim Huerta, aseguró este sábado en una entrevista recogida por «Aplausos» que aunque «es vox populi que no soy aficionado, soy ministro de todas las culturas; mis gustos no tienen por qué coincidir con todas las sensibilidades del país». [La incertidumbre del mundo del toro con la llegada del nuevo ministro]

El nuevo ministro de Cultura y, por lo tanto, también de tauromaquia, continuó: «Me gustaría que fuera un gobierno de diálogo, de palabra. Obviamente el conflicto está enconado por las dos sensibilidades que hay, la de los toreros y la de las otras personas que tenemos otras sensibilidades y que no somos aficionados, pero por no gustarme no me gusta ni cuando les llaman asesinos».

Huerta, al que la Fundación del Toro ha tendido una mano a través de una carta abierta, se mostró dispuesto al diálogo con el sector taurino: «Habrá que juntarse todos, hablar y tender puentes». Y remató: «Que no se asusten Francisco Rivera, ni El Juli, ni ninguno de los toreros, porque no he venido a causar ninguna polémica. Venimos de un periodo revuelto y eso faltaba… que el ministro de Cultura y Deportes viniese a causar problemas».