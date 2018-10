Los españoles que van a los toros están más interesados por la cultura que la mayoría El 9,5 por ciento de la población están interesados en los festejos taurinos Solo 289 mujeres están inscritas en el Registro de Profesionales Taurinos frente a los más de 10.000 hombres Los toros serían el tercer espectáculo cultural, según las estadísticas del Ministerio analizadas en el II Congreso Internacional de Tauromaquia

Rosario Pérez

Para los amantes de los datos, muchos y muy significativos se pusieron sobre la mesa en "La Tauromaquia en la sociedad española del siglo XXI", la ponencia que estrenaba la segunda jornada del II Congreso Internacional de Tauromaquia en Murcia, organizado por esta Comunidad y el Ministerio de Cultura.María Angeles Pérez Corrales, directora de Estadísticas Culturales en el Ministerio, dio a conocer los últimas cifras analizadas, las de la temporada 2017.

Vayamos por partes:

Festejos en plaza: 387 corridas (una más que en 2016), 115 festejos de rejones y 220 novilladas.

Profesionales registrados en 2017: 825 matadores, 826 novilleros con caballos, 2.404 sin picadores, 416 rejoneadores, 2.972 banderilleros, etc.

Por sexo: en el total de profesionales (10.959), solo 289 son mujeres.

Los resultados indican que en 2016 el número total de profesionales inscritos en el Registro General era de 10.692 profesionales. De ellos, 276, el 2,6% eran mujeres, frente al 97,4% de hombres. Por lo tanto, el pasado año hubo un ligero crecimiento. Si se consideran las categorías profesionales, 823 se correspondía en 2016 con matadores de toros, el 7,7% del total; 3.168 novilleros con o sin picadores, el 29,6%; 405 rejoneadores, el 3,8%; 2.918 banderilleros y picadores, el 27,3%; 180 toreros cómicos, el 1,7%, y 3.198 mozos de espada, que representa el 29,9% del total de inscritos en el Registro.

La encuesta realizada por el Ministerio, a través de un muestreo a 16.000 personas mayores de 15 años con la fórmula de la entrevista directa, se incluye en el Plan Estadístico Nacional.

Pérez Corrales, que se refirió -como indicamos en líneas superiores- a la temporada 2017, destacó un porcentaje: el 9,5 por ciento de la población va a espectáculos taurinos. También se puso de relieve que el aficionado a los toros prefiere la televisión a internet: el 17% frente al 1,4 por ciento.

Las tasas de participación son mayores en varones que en mujeres.

Según los datos extraídos por el Ministerio de Cultura, los toros serían el tercer espectáculo cultural de España en vivo (por delante el teatro y la música actual), con la salvedad de que en el resto hay muchas más entradas regaladas.

Razones por las que los encuestados que no asisten a los toros dicen no ir: "no les interesa, es caro, poca oferta en su zona". Esas son las barreras principales de asistencia, seguidas por "escasa información y no tener con quien ir".

En la interante exposición de Pérez Corrales, se habló de las encuestas "cruzadas". Se incidió en el perfil cultural del espectador taurino, interesado más por otras temáticas de nuestra cultura que otros ciudadanos que no asisten a los toros. Así, si en la población general va el 34,4 por ciento a museo, la tasa de asistencia es mayor entre aquellos que van a los toros, con el 40,5 por ciento. Lo mismo en visitas a monumentos: del 42 al 57%; lectura, del 62,2 al 65,8%; teatro, del 23 al 31%; ópera, del 2,6 a la 4,6; ballet, del 7 al 10; cine, del 54 al 58; música, del 24 al 34.

"Somos entonces un poco más cultos que los demás", se escuchó al finalizar la ponencia, moderada por Gonzalo Bienvenida y en la que también intervinieron Borja Cardelús y Jesús Muñoz. El director de la Fundación del Toro de Lidia aseguró que en España "no sabemos hacer guerras culturales" y el periodista de Teseo se refirió a la transformación del arte en publicidad para hacer campañas atractivas con el fin de atraer más público a las plazas.