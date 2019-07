Directo: Ferrera, Perera y Cayetano con toros de Cuvillo en los Sanfermines

ABC Pamplona Actualizado: 12/07/2019 18:50h

Primer toroSale el primero, un cinqueño de 525 kilos, Palmero de nombre, que aparece con el pitón derecho escobillado. Ferrera deja una sentida media en el saludo capotero. Lo coloca con facilidad en el caballo. Quita por dos chicuelinas y una media antes del segundo encuentro, en un feo puyazo, contrario. Mientras tanto, suena el No hay tregua de Barricada. Se dobla en el prólogo Ferrera y el toro toma bien las telas a derechas, pese a no andar sobrado de fuerzas, motivo por el que protesta. Puntea por el izquierdo, y el pacense tira de oficio, sin apreturas, para intentar ahormar la embestida. Regresa a la derecha, por donde el animal obedece, pero no hay lucimiento posible. Pinchazo hondo, otro pinchazo, otro.

PaseílloCon un nuevo llenazo, hacen el paseíllo Antonio Ferrera, de ciruela y oro; Miguel Ángel Perera, de blanco y plata, y Cayetano Rivera Ordóñez, de azul pavo y oro.

SorteoEsta mañana se han sorteado los toros de Núñez del Cuvillo, que dejaron un herido por cornada en el encierro. El primer sobrero es de Parladé y el segundo de Román Sorando.

CartelOctava corrida de la Feria de San Fermín. Abre el cartel Antonio Ferrera, sustituto de Andrés Roca Rey (con una lesión en el hombro), acompañado de Miguel Ángel Perera y Cayetano Rivera Ordóñez.