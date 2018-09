Cornada El estremecedor parte médico de Thomas Joubert Cornada muy grave de 30 centímetros con arrancamiento de arteria femoral Se le practicó una desviación venosa y se encuentra estable

El torero francés Thomas Joubert se encuentra "estable" en la unidad de reanimación del hospital de Bayona (suroeste de Francia) donde los doctores que le han intervenido le han practicado una "desviación venosa" para repararle la arteria femoral, seccionada por la cornada sufrida este domingo.

"Los médicos nos han tranquilizado un poco más. Nos han dicho que está estable después de que le hayan quitado una parte de una vena para empalmarla en la femoral. La operación dicen ha salido bien y ahora hay que esperar a que termine de expulsar la anestesia, pues todavía esta muy grogui, también por la morfina que le han puesto para aliviar el dolor", señaló anoche a Efe su apoderado, Jesús Benito.

Sobre el percance, el apoderado desvela: "Ha sido impresionante. La cornada ha sido muy seca, muy certera, y enseguida ha empezado a echar una barbaridad de sangre. Era un grifo. Menos mal que no se ha enrabietado ni ha querido tirar de orgullo para quedarse en el ruedo, porque si no se muere".

"En apenas cincuenta metros que separan el ruedo de la enfermería ha perdido dos litros de sangre. Brutal. Menos mal que en la plaza de Bayona nos hemos encontrado con un magnífico equipo médico, muy profesional, y que han actuado de maravilla. Gracia a ellos puedo decir que Thomas sigue con nosotros", añade finalmente.

Joubert resultó cogido por el primer toro de la corrida celebrada este domingo en Bayona, de Robert Margé, el cual le cazó de forma certera en la cara interna del muslo izquierdo cuando el joven espada francés intentaba abrir faena por estatuarios.

El animal se le venció y le metió el pitón en un derrote seco, levantándolo con violencia. El torero no llegó ni a caer al suelo cuando un reguero de sangre empezó a brotar por la pierna herida.

En la enfermería le cortaron la hemorragia, proveniente de la arteria femoral, totalmente arrancada en los 20 centímetros de herida que le produjo el pitón. Una vez estabilizado fue llevado al hospital de Bayona donde ha sido intervenido por espacio de varias horas.

PARTE MÉDICO La Asociación Francesa de Cirugía Taurina ha dado a conocer el parte médico oficial de la cornada a Thomas Joubert, que dice lo siguiente, según recoge «Aplausos»: «Dos cornadas en el muslo izquierdo. Una vertical de 30 centímetros con arrancamiento de 20 centímetros de la arteria femoral superficial y herida de la vena femoral superficial. Otra horizontal de 15 centímetros que llega hasta el fémur con destrozo muscular. Pronóstico muy grave».