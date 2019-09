Teatro de la Maestranza ¿Qué números de sus espectáculos recuperarán Les Luthiers para su actuación en Sevilla? El grupo argentino celebra más de medio siglo en el escenario con la antología «Viejos hazmerreíres»

Jesús Morillo @abcsevilla Sevilla Actualizado: 05/09/2019 07:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Les Luthiers están de vuelta en Sevilla y lo hacen con un espectáculo que recopila algunos de los números más aplaudidos por el público en sus cincuenta años de carrera. La cita con la antología «Viejos hazmerreíres» es en el Teatro de la Maestranza, que acogerá ocho funciones, a partir de este viernes 6 de septiembre.

«Viejos hazmerreíres», que se representará del 6 al 8 y del 11 al 15 de septiembre, es una antología estrenada en Rosario (Argentina) en 2014 e incluye algunas piezas que se han convertido en clásicos de su repertorio, como «Radio Tertulia», en el que el grupo argentino repasa en un programa de radio temas de actualidad, de la reproducción asistida a la información meteorológica.

«Radio Tertulia» es el hilo conductor de una obra que recupera números de espectáculos de entre 1981 y 2008

De hecho, «Radio Tertulia» es el hilo conductor de una obra que va montando las nueve piezas que incluye este espectáculo ideado por Les Luthiers, que fueron distinguidos con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2017, y que para las representaciones en Sevilla traen una formación compuesta por dos de sus miembros originales, Carlos López Puccio y Jorge Maronna, y que completan Roberto Antier, Tomás Mayer-Wolf, Martín O’Connor y Horacio «Tato» Turano.

Así, el público sevillano podrá disfrutar también de «Las majas del bergantín», una zarzuela naútica con marineros y mujeres piratas del espectáculo «Lutherías» (1981); «Loas al cuarto de baño», un homenaje a este recinto de la casa, de «Todo por que rías» (1999); y «Así hablaba Sali Baba», en el que un prestigioso gurú de la India da consejos de vida sana, de «Les Luthiers unen canto con humor» (1994).

Seguirá un número de «El reír de los cantares» (1989), titulado «Quién mató a Tom Mccoffe», en el que dos detectives investigan el envenenamiento de un cantante de jazz; mientras que de «Los premios Mastropiero» (2005) recuperan «Amor a primera vista», una bossa sobre un hombre con gran éxito entre las mujeres.

Más de 35 espectáculos

También habrá sitio en el espectáculo para «Dilema de amor», una cumbia a vueltas con la epistemología incluido en «Lutherapia» (2008); y «Pepper Clemens sent the Messenger: nevertheless the reverend left the herd», en el que Mastropiero trata de componer una obra en homenaje a un especialista en obstetricia, de «Por humor al arte» (1983).

El espectáculo incluye, además, una pieza original creada para «Viejos Hazmerreíres»: «Receta postrera», una sección de cocina en la que Clarita y Rosarito comparten con los oyentes una receta para el postre.

Nueve piezas para una de las posibles antologías de los 37 montajes que ha creado desde su fundación en 1967 este grupo teatral argentino y que han visto nueve millones y medio de personas en dieciséis países distintos.