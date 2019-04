Llega a Sevilla «Jauría», una obra basada en el caso de La Manada Obra de Miguel del Arco y Teatro Kamikaze, se estrena este fin de semana en el Teatro Central

Fiestas de San Fermín. Tres de la madrugada del 7 de julio de 2016. Son cinco hombres, la manada. Agarran a una joven y la meten en un portal, la violan y graban estos hechos. «Jauría», obra de Jordi Casanovas, dirida por Miguel del Arco y Teatro Kamikaze, está basada en este episodio, y su dramaturgia se ha realizado a partir de las transcripciones del juicio realizado a La Manada, construido con fragmentos de las declaraciones de los acusados y denunciante, publicadas en varios medios de comunicación. La obra se estrena este fin de semana en el Teatro Central de Sevilla.

Según Miguel del Arco , «es una ficción documental a partir de un material muy real, demasiado real que nos permite viajar dentro de la mente de víctima y victimarios».

El director teatral afirma que, «cuando dijimos que íbamos a hacer esta obra nos cayó la mundial. Nos llamaron de todo, desde oportunistas, hasta nos insultaron algunas feministas. Incluso nos hicieron pintadas. Pero el teatro está para hablar de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, si no, no se puede hablar de nada. De lo que no se habla, no existe».

El director de «Jauría» asegura que en la obra «no hay ni una sola palabra inventada» y que este trabajo, «supuso una confrontación con nosotros mismos, porque de repente te das cuenta de que sí tienes comportamientos machistas, que los micromachismos están por todos sitios. Al final, hay algo catártico con el público en cada función. El silencio se oye».

Destaca Miguel del Arco el trabajo que se ha realizado con más de 2.000 estudiantes que han ido a ver la obra, «el resultado ha sido espectacular, incluso algunos profesores nos han comentado que una función de teatro ha hecho más que muchas lecciones. Algunos chavales salían emocionados y yo pienso que al verlos hay un futuro esperanzador, porque ellos sí lo pueden cambiar».

Avilés, Sevilla y Granada fueron los únicos teatros que se atrevieron a apostar por el espectáculo, «ahora ya nos han solicitado de muchos sitios», afirma Del Arco, quien destaca el gran trabajo de los actores, «ha sido muy complicado crear cada personaje, porque el actor debe defender su personaje, y a veces es difícil. María Hervás, se metía mucho en su personaje, y yo le decía que más distancia, pero ella quería estar ahí. Luego, como profesional, es capaz de colgar el personaje y seguir su vida».

Tras el trabajo realizado Del Arco afirma que, «es fácil adjetivar a los demás, la complejidad es que todos tenemos algo de manada y hay que plantearse qué clase de sociedad tenemos cuando unos tipos siguen sintiendo que no han hecho nada malo. Es curioso que en juicio hay más preguntas a la víctima que a los de la manada, incluso a ella le increpan que quiera volver a su vida normal. Ella es la única que siente culpabilidad», dice, al mismo tiempo que afirma creer firmemente en la sentencia.

Para los actores, declara quien representa al «prenda», Fran Cantos, «no ha sido fácil, y te replanteas muchos comportamientos después de haber hecho la obra. Yo me consideraba feminista y progresista y ahora soy un machista en transformación».

Al finalizar la obra, los actores se abrazan y luego saludan, «es necesario hacerlo, por ellos y por el público, para rebajar esa tensión en la que algunos espectadores nos aseguran que han tenido deseos de chillar en algunos momentos», asegura Miguel del Arco.