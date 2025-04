Viaja a Broadway sin salir de tu salón

Broadway es, para cualquier aficionado al teatro -y especialmente al teatro musical- algo así como La Meca. Hay que peregrinar al menos una vez en la vida a ese paraíso de marquesinas luminosas y ser testigo de la magia de ese universo. Aquí presentamos quince espectáculos que podemos disfrutar sin movernos de casa en alguna de las plataformas.

1. «Rent»

Es uno de los grandes musicales de los años noventa y su estreno, en abril de 1996, supuso una revolución en Broadway. Su autor, Jonathan Larson, murió después del ensayo general, lo que añadió sus gotas de leyenda a esta obra que recrea la historia de la ópera de Puccini «La bohéme» y la lleva al East Village neoyorquino. Sida en vez de tuberculosis, y homosexualidad y drogas en el primer plano de esta historia de amor. El musical estuvo doce años en cartel y se llevó al cine en 2005. Pero lo que se ofrece aquí es la grabación de la última representación de la producción original. Se puede ver a través Amazon Prime Video, Google Play, Vudu y YouTube.

2. «Billy Elliot»

Sobre la película de Stephen Daldry, Elton John y Lee Hall crearon un musical que se estrenó en Londres en 2005. Cuenta la historia de un adolescente que decide estudiar ballet y convertirse en bailarín en un pueblo minero del norte de Inglaterra en crisis y donde todos los chicos de su edad toman clases de boxeo. La grabación fue realizada en el teatro Victoria Palace de la capital británica en 2014. Está disponible en YouTube, Amazon Prime Video, iTunes, Google Play y Vudu.

3. «Peter Pan»

La novela de James M. Barrie ha sido llevada a la escena en varias ocasiones. Incluso Leonard Bernstein escribió una partitura para una puesta en escena protagonizada por Boris Karloff y Jean Arthur. Pero la más célebre en Broadway es el musical que crearon en 1954 Moose Charlap, Jule Styne, Betty Comden, Adolph Green y Carolyn Leigh. De él se hicieron en 1955 y 1956 dos grabaciones para televisión con Mary Martin, la protagonista original, y en 2000 se grabó la obra en el teatro con Cathy Rigby. Las tres están disponibles en Amazon Prime Video.

4. «Sweeney Todd»

Lagran obra maestra del nonageniario Stephen Sondheim (cumplió 90 años el domingo 22 de marzo) es, para muchos, esta truculenta historia del barbero asesino en el Londres decimonónico. El libreto lo escribió Hugh Wheeler a partir de una versión de la historia creada por Christopher Bond. Se estrenó en Nueva York el 1 de marzo de 1979, protagonizada por Len Cariou y Angela Lansbury y con dirección de Harold Prince. Esta producción -con George Hearn en el papel titular- es la que se grabó, y la que está disponible también en Amazon Prime Video.

5. «Cats»

Uno de los musicales que ha hecho historia; en Londres estuvo más de dos décadas ininterrumpidamente en cartel, y dieciocho en Nueva York; algo que muy pocos esperaban cuando Andrew Lloyd Webber anunció que iba a hacer un musical sobre un poemario, «Old Possum's Book of Practical Cats», de T.S. Eliot, y que los protagonistas serían gatos. La producción original fue grabada especialmente para el vídeo en 1998, y en el reparto está la inérprete de Grizabella en el estreno en 1981, Elaine Paige. Está disponible en BroadwayHD y Amazon Prime Video.

6. «Into the woods»

Stephen Sondheim y James Lapine, su libretista, crearon este musical en el que los personajes de los cuentos de hadas -desde Cenicienta hasta la Bella Durmiente, pasando por Caperucita Roja y el Lobo- se mezclan en un puzzle dramático-musical que se estrenó en noviembre de 1987 en Nueva York. El vídeo de esta producción original, con Bernadette Peters en el reparto, puede verse en YouTube, Google Play, Vudu y Amazon Prime Video.

7. «Falsettos»

También de James Lapine es el libretista de este musical compuesto por William Finn, y estrenado en 1992 al unir sus autores dos piezas breves anteriores: «March of the Falsettos» y «Falsettoland». Cuenta la historia de Marvin, un hombre gay que intenta navegar sus relaciones con su ex esposa, su hijo y su novio en la Nueva York de los años ochenta, un contexto totalmente diferente al de nuestros días. La grabación disponible en Amazon Prime Video and BroadwayHD pertenece a la reposición de la obra en 2016.

8. «Kiss me, Kate»

Este musical, estrenado en 1948 en Nueva York, se basa en «La fierecilla domada», de Shakespeare; el libreto es de Sam y Bella Spewack y las canciones de uno de los más grandes: Cole Porter. La historia mezcla la historia de la obra shakespeariana con la historia de los dos protagonistas de una puesta en escena de dicha obra. En 1999 se produjo una reposición, que se llevó a Londres, donde se realizó la grabación -con Brent Barrett y Rachel York- que está disponible en BroadwayHD.

9. «Newsies»

Una huelga de los repartidores de periódicos de Nueva York en 1899 inspiró la película que Disney estrenó en 1992 y que la productora decidió convertir en teatro musical veinte años después. Para ello contó con su compositor de cabecera, Alan Menken, las letras de Jack Feldman y el libro de Harvey Fierstein. La grabación se realizó en Los Ángeles, adonde viajó la producción original de Broadway. Está disponible en YouTube, Amazon Prime Video, iTunes, Google Play y Vudu.

10. «Company»

Stephen Sondheim y George Furth estrenaron en 1970 un musical que revolucionó Broadway en su momento, no solo por su estructura sino por la audacia de sus canciones (algunas de ellas, como «Being Alive», convertida ya en un clásico) que abrieron una nueva era en el teatro musical. En 2016 se estrenó una nueva producción de la obra protagonizada por Raúl Esparza, con la particularidad (se había hecho lo mismo una temporada antes con «Sweeney Todd») en que los propios intérpretes del musical integraban la orquesta. La grabación de este montaje se puede ver en Amazon Prime Video.