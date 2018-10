OCIO De Queen al flamenco, propuestas que no debes perderte este fin de semana en Sevilla Una cita con la danza actual, un gran tributo a Queen o el baile jondo de tres vástagos de la familia de El Farruco

F. R. M./J. M.

Un gran tributo a Queen, un ídolo juvenil como Antonio José o el baile jondo de tres vástagos de la familia de El Farruco destacan entre las propuestas culturales de este fin de semana, donde también se dan cita el teatro y la danza.

Pero quizás entre todas ellas, destaca el regreso a Sevilla de los argentinos God Save the Queen, considerada una de las mejores bandas de tribuno al grupo de Freddie Mercury.

Porque los que no pudieron disfrutar nunca del potente directo de Queen pueden acercarse bastante a lo que hacían en el escenario asistiendo este sábado al concierto de estos argentinos.

God Save the Queen plantea un «show» en el que recorren toda la discografía de la banda británica desde su primer éxito, «Bohemian Rhapsody», hasta su último álbum, «Made in Heaven», publicado tras la muerte del cantante.

Un recorrido con paradas en singles rotundos y aplaudidos como «We are the Champions», «I Want to Break Free» o «We will Rock You».

Todas estas canciones sonarán en el espectáculo que presenta mañana God Save the Queen en el Auditorio Rocío Jurado de la isla de la Cartuja, titulado «Remember Wembley’86» y que pretende recuperar el espíritu de uno de los directos que convirtió a la banda de Freddie Mercury en un clásico del rock en los años ochenta, aupándolos a la cúspide de su popularidad.

Como artistas invitados del concierto figuran Gun, banda escocesa de «hard rock» que tuvo sus quince minutos de fama en los años noventa, llegando a llenar estadios, incluso en España, como el Vicente Calderón.

El concierto es este sábado a las 20 horas en el Auditorio Rocío Jurado. Entradas: desde 29 euros. Más info en www.auditoriorociojurado.com

Tres bailaores jondos

Farruquito, Farru y El Carpeta, tres hermanos que comparten una concepción jonda e intransferible de entender el flamenco, presentan su nuevo espectáculo «Tr3s flamencos» este viernes en Cartuja Center Cite. Tres formas distintas de bailar que arrancan de la misma raíz: el inolvidable y añorado Farruco.

«Tr3s flamencos» llega este viernes a las 21 horas al Cartuja Center Cite. Entradas: desde 30 euros. Más info: cartujacenter.com

Una cita con la danza actual

El Teatro Távora recupera el domingo uno de los espectáculos de danza contemporánea que más han aplaudidos de los últimos años: «La maldición de los hombres Marlboro», de la coreógrafa Isabel Vázquez, uno de los grandes triunfadores de los últimos premios Escenarios Sevilla.

La función es este domingo a las 20.30 horas. Entradas: 10,50 euros, en taquilla; 6,90 euros (34% de descuento) en oferplan

El cantante cordobés Antonio José - VALERIO MERINO

Antonio José y sus 7.000 fans

Con tan solo 23 años pero una intensa carrera artística a sus espaldas, Antonio José (natural de Palma del Rio, Córdoba) se ha convertido en una de las más firmes promesas del panorama musical.

Seguido por una legión de fans en sus en las firmas de discos y las redes sociales, acumula en cuatro años cuatro Discos de Platino (dos físicos con «El viaje» y dos digitales con «Tú me obligaste», en colaboración con Cali y el Dandee), un Disco de Oro con «Senti2» y un Disco de Oro con «A un milímetro de ti».

No obstante, los datos que mejor le avalan son los de sus directos, merced a una interminable gira de más de doscientos conciertos con más de 250.000 espectadores.

Sin ir más lejos, para el concierto de esta noche está asegurado el lleno. Una cita esperadísima por sus fans, de hecho, algunos de ellos guarden cola a las puertas del Auditorio Rocío Jurado desde la mañana del jueves.

Antonio José saltó a la fama tras proclamarse ganador en 2015 del talent show La Voz. De las cinco ediciones de este concurso, sin duda, el cordobés ha sido quien más rédito ha sacado de su paso por televisión, convirtiéndose en un verdadero fenómeno fan.

Cabe recordar que pese a su juventud, es todo un experto en los escenarios, como lo demuestra el hecho de que con solo diez años de edad representara a España en el festival Eurojunior 2005.

La cita, este viernes a partir de als 21.30 horas en el Auditorio Rocío Jurado. Entradas: desde 23 euros Más info en www.auditoriorociojurado.com

A Llum Barrera le toca la lotería

La actriz, presentadora y humorista española Llum Barrera presenta hoy y mañana en el Box Cartuja «La lista de mis deseos», en el que encarna a una mujer que oculta a su marido que le han tocado 18 millones de euros en el Euromillón. La obra está basada en el «bestseller» de Grégoire Delacourt.

Las funcions son este viernes y sábado, a las 21 horas, en Box Cartuja. Entradas: 22 euros. Más info: boxcartuja.com

La realidad de la enfermedad

Ana, Belinda y Cefe, desconocidas entre ellas, son tres mujeres diagnosticadas de cáncer de mama el mismo día. Este es el arranque de una obra que permite conocer mejor esa enfermedad, cómo modifica la vida, sus miedos y cómo la sociedad reacciona ante ella.

«Una de 8... Sin lazo rosa» llega este viernes, a las 20.30 horas, al Teatro Távora. Entradas: 10,50 euros, en taquilla; 6,90 euros (34% de descuento) en oferplan