Ocio Propuestas de ocio en Sevilla para encarar una nueva semana tras la Feria de Abril El Circo Alaska ofreces funciones este fin de semana antes de que se apaguen las luces en el real

La actividad cultural recupea el pulso tras la Feria de Abril, con propuestas a partir del martes en las que el jazz adquiere protagonismo, con visitas a la ciudad de The Bad Plus, una de las grandes formaciones del jazz contemporáneo, y el Rubén CarlésTrío, liderados por una figura emergente de la escena española.

Los que hayan visto a The Bad Plus, y en Sevilla ha habido alguna que oportunidad que otra de disfrutar de ellos, se habrán encontrado con uno de los grupos más irreverentes y divertidos del jazz, pero también con uno de los más íntegros a la hora de plantear un repertorio en el que conviven de forma natural free jazz y música popular, composición contemporánea e improvisación.

Porque si algo ha llamado la atención de estos estadounidenses desde su primer álbum es su capacidad para vampirizar para el jazz clásicos del pop como «Heart of Glass», de Blondie, o el «Smell Like Teen Spirit», de Nirvana. Una jugada que han repetido con temas de David Bowie, Abba, Tears for Fears e, incluso, Aphex Twin, cuya versión de «Flim» es una de las más imaginativas apropiaciones que se recuerdan de la discografía del Mozart de la electrónica.

Pero en su larga trayectoria, que arrancó con el siglo, The Bad Plus ha demostrado que también su valía como compositores y que sus intereses no se quedaban en la música popular. De hecho, en su noveno álbum se internaron en una de las piezas definitorias de la música culta del siglo XX, como es «La consagración de la primavera», de Igor Stravinski.

Durante la mayor parte de estos años, The Bad Plus fue un trio compuesto por el bajista Reid Anderson, el batería Dave King y el pianista Ethan Iverson. Sin embargo, este último abandonó la banda el pasado año y fue sustituido por Orrin Evans.

Junto a este último han grabado Anderon y King el nuevo disco de The Bad Plus, titulado «Never Stop II» (2018), en el que presentan hasta diez nuevos temas propios, dos de ellos de la nueva incorporación y cuatro de Reid Anderson, que asume tras la marcha de Inverson el liderazgo de la banda. Porque a pesar de los cambios, el trío estadounidense sigue siendo una de las propuestas más personales y divertidas para disfrutar en un escenario del jazz contemporáneo.

The Bad Plus. Teatro Lope de Vega. Este martes, a las 20.30 horas. Entradas: desde 9 euros. Más info: teatrolopedevega.org

Una figura emergente

Rubén Carlés, uno de los jóvenes contrabajistas más destacados y solicitados de la escena nacional, acude al Espacio Turina este jueves, donde a buen seguro interpretará temas de «Water Lily», su debut en solitario y que le abrió definitivamente un hueco como intérprete y compositor tras su paso por Estados Unidos. Actuará al frente de un trío que completan José Carra, al piano; y Juanma Nieto, a la batería.

Rubén Carlés Trio. Espacio Turina. Este jueves, a las 21 horas. Entradas: 7 euros. Más info: www.icas-sevilla.org

Una cita con el circo más clásico

En la ronda del Tamarguillo tiene instalada su carpa el Circo Alaska, que presenta al mayor espectáculo del mundo en su versión más clásica, con tigres, leones y elefantes, así como con payasos. También incorpora a Los Cantajuegos, pensando en los más pequeños, así como números de magia y motoristas acrobáticos. El espectáculo tiene unas dos horas de duración.

Circo Alaska. Ronda del Tamarguillo. Mañana, a las 12 horas, y el domingo, a las 20. Entradas: 25 euros, en taquilla; 8,90 euros (64% de descuento), en oferplan.sevilla.abc.es

Un programa en torno a Lord Byron

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) presenta un programa con obras inspiradas por Lord Byron, con Rosen Milanov en el podio, director de la Orquesta del Principado de Asturias. La orquesta interpretará «Fragmentos del Satiricón», una obra de 2013 de Fernando Buide del Real; «Harold en Italia», de Berlioz y con Maxim Rysanov a la viola; y la «Sinfonía Manfredo», de Chaikovski.

ROSS. Teatro de la Maestranza. Este jueves, a las 20 horas. Entradas: desde 26 euros. Más info: www.rossevilla.es

Un clásico del teatro andaluz

En 1972, Salvador Távora y La Cuadra revolucionaron el teatro andaluz con «Quejío», en el que ofrecía una imagen de esta comunidad alejada del tópico y que mostraba la opresión en la que vivían muchos de sus ciudadanos. La obra se valía de los palos del flamenco y una concepción visual de una gran potencia, que dejaba a un lado las palabras en favor del cante y el baile.

«Quejío». Teatro Távora. El jueves a las 21 horas. Entradas: 18 euros, en taquilla; 11,90 euros (34% de descuento) en oferplan.sevilla.abc.es

Za! clausura el ciclo Música(s) Conteporánea(s) del Central - ABC

Za!, reunión de amigos en el Central

El ciclo de Música(s) Contemporánea(s) del Teatro Central llega a su fin el miércoles con un concierto de Za!, una de las bandas españolas más bizarras, con un sonido dominado por la percusión y capas y capas de sintetizador, todo ello con una ironia y un particular sentido del humor.

La cita lleva el título de «Pachinko Multiplex» y más que un concierto es una reunión de amigos, en la que participarán una de las bandas amigas de Za! en la ciudad, como son los Pony Bravo, con los que comparten una aproximación en clave «remix» a la cultura popular, pero también las Hermanas Gestring, una de las propuestas más personales que ha dado Sevilla en el terreno de la danza contemporánea.

«Pachinko Multiplex». Teatro Central. Este miércoles, al as 21 horas. Entradas: 10 euros. Más info: www.teatrocentral.es

Homenaje a Clara Schumann

El cuarteto de violonchelos de la Orquesta de Mujeres Almaclara rinde homenaje con un concierto este miércoles en la Sala Cero a Clara Schumann.

Conocida durante años por ser la esposa de Robert Schumann, Clara ha sido reivindicada recientemente no solo como una de las grandes virtuosas del piano del siglo XIX, sino como una más que notable compositora romántica.

«Siempre Clara». Sala Cero. Este miércoles, a las 20.30 horas. Entradas: 10 euros. Más info: salacero.com