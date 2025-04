Lori Meyers, 091 y Califato 3x4, entre los diez conciertos que protagonizan el ciclo POPCAAC de Sevilla

091 , Califato 3x4 , Lori Meyers o León Benavente , entre otros, serán algunos de los catorce grupos y solistas que actuarán en la 18 edición del ciclo POPCAAC , que se organizará en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo desde el próximo 28 de julio al 26 de agosto. Este programa de conciertos de verano, que naciera en 2005, se ha convertido en un referente en las actividades culturales de Andalucía y ahora cumple este año la 18ª edición de manera ininterrumpida, habiéndose realizado incluso en 2020 cumpliendo todas las medidas de seguridad e higiene en vigor que imponía la pandemia.

En esta edición destacan desde la música electrónica hasta las propuestas más vanguardistas y experimentales basadas en la tradición andaluza, como el caso del grupo Volante de la Puebla .Este año la organización corre a cargo de la productora Rocknrolla y el cartel está realizado por el diseñador gráfico Ezequiel Barranco.

Los conciertos tendrán lugar en la pradera exterior del recinto del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo a partir de las 22 horas. Las entradas oscilan entre los 15 y los 28 euros en venta anticipada .

El primero de los conceirtos será el 28 de julio y lo protagonizan Maria Arnal i Marcel Bagés , además de Claudia Sola . MarIa Arnal I Marcel Bagés iniciaron su andadura juntos y publicaron su segundo álbum, 'Clamor' (Fina Estampa, 2021): una fábula contra-pandémica que reivindica nuestra propia vulnerabilidad; una (hiper) utopía de pop mutante que renueva por completo el imaginario sonoro de 45 cerebros y 1 corazón (2017) y que ha sido galardonado con el Premio Ruido al Disco del Año y reconocido como el mejor nacional de 2021 en diarios (El Periódico, Ara), revistas musicales (Rockdelux, EfeEme, Alta Fidelidad) y webs especializadas (Crazyminds, Indienauta, Eargasm). Cincuenta conciertos después, con el espectáculo en plenitud catártica y el Premio MIN al mejor directo de 2021, 'Clamor' se escucha más revelador que nunca.

Claudia Sola empezó a componer canciones a los 18 años, conformando un proyecto artístico llamado Claudia Clouds . Con su guitarra, a veces también con banda, recorrió diferentes salas en Andalucía: Sevilla, Granada, Córdoba, Madrid… Con un total de dos EPs ( 'Cámara, acción, luces de Neón' , 2013, y 'Major C', 2015) y colaboraciones distintas, Claudia Clouds cesó su actividad musical para empezar el proyecto actual, titulado Claudia Sola. Este conecta esa parte de la canción de autor y los nuevos sonidos electrónicos. Dos son las canciones publicadas hasta la fecha: 'Santa' y 'El presente' (2020).

El 29 de julio actuarán Samantha Hudson y Putochinomaricón . Tras el indudable éxito de 'Eutanasia Deluxe' , Samantha Hudson vuelve a la carga con 'Liquidación Total' , un nuevo espectáculo que supondrá la presentación en sociedad de todas las canciones que conforman el repertorio de su ultimísimo álbum. Cogiendo el nombre de los emblemáticos carteles que vemos decorando los escaparates durante la temporada de rebajas, la Reina de los Bajos Fondos trae un amplio surtido musical con un poco de esto y un poco de aquello, todo ensamblado en forma de show de varietés y en compañía de dos bailarinas que harán de soporte escénico en el que promete ser el show con la peor coreografía de la historia. Dejando de lado la teatralidad de su proyecto más reciente, la chica de serie B más querida de España ofrece un híbrido de concierto y stand up comedy con altas dosis de sinvergonzonería. Un show de animación infantil subido de tono, los Cantajuegos después de un mal día, la despedida de soltera que siempre quisiste y que nunca has tenido porque no hay ningún marido que te merezca la pena. Un universo pop desacompasado al más puro estilo de la rubia más legal de la península.

Por su parte, Putochinomaricón es el nombre de guerra de Chenta Tsai , artista madrileño de la diáspora taiwanesa que utiliza el pop como herramienta de especulación ficticia y de resistencia política. Internet, la irreverencia y el feísmo forman parte intrínseca de sus obras, presente desde que publicó su primer LP 'Corazón De Cerdo Con Ginseng Al Vapor' en el año 2018, proyecto finalista de Premio Ruido 2018 al mejor disco nacional, o 'Miseria Humana' en el año 2019 nominado a los Premios MIN. Además, fue columnista de El País y es autor del libro 'Arroz Tres Delicias - Sexo, Raza y Género' publicado por Plan B Penguin Libros España. Actualmente está trabajando en su siguiente proyecto audiovisual, 'JÁJÁ ÉQÚÍSDÉ (Distopía Aburrida)'. Ha trabajado con artistas como Pussy Riot, Dorian Electra, GFOTY y Tami T. Es performer, productor musical y artista multimedia, habiendo interpretado en festivales, espacios y eventos IRL y URL como en Sónar (ES) (2017), Primavera Sound (ES) (2018), Heav3n (US) (2020) o Final Taipei (TW) (2021), y participado en la Biennale di Venezia en el Pabellón de España en el año 2020 y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

MarIa Arnal I Marcel Bagés es otra de las presencias destacadas ABC

El 4 de agosto actuarán Lori Meyers y Los Puñales de Martín . Estados de ánimo a priori incompatibles que Lori Meyers conjuga y equilibra en ‘Espacios infinitos’ , su esperado nuevo álbum. El séptimo largo del trío andaluz llega cuatro años después de 'En la espiral', su anterior envite en estudio, tras la celebración de sus primeras dos décadas de actividad en el recopilatorio '20 años, 21 canciones' y con el inolvidable recuerdo del multitudinario concierto registrado en el espectacular 'Directo en Madrid Wizink Center' . De por medio una pandemia, con tiempo por delante para plantear nuevos enfoques artísticos y articular un cancionero que sitúa a Noni, Alfredo y Ale en el camino de una inquieta madurez, dispuestos a conquistar nuevos espacios sonoros sin renunciar a la genuina expresión que los ha convertido en referencia del pop español contemporáneo.

Por su parte, Los Puñales de Martín es una joven banda valenciana formada por cuatro chavales , herederos del mejor pop y rock de los 80's, música sin pretensiones y sin etiquetas, de melodías pegadizas y estribillos coreables para cantar sobre las vivencias y emociones del joven del siglo XXI. Recientemente han publicado su Ep 'Tengo que ser bueno en algo' (Desorden Sonoro 2021), unas canciones llenas de desparpajo y frescura grabadas y producidas por Diego Escriche (La Plata) y Truman Fernández en Estudios Millenia.

Cartel del POPCAAC 2022 ABC

El 5 de agosto le tocará el turno a Califato ¾ y Carmen Xía . Califato ¾ surge en 2018 de un encuentro entre varios músicos sevillanos y malagueños: The Gardener , Esteban Bove , S CURRO – SKLT SLKT , Stay Puft (A.K.A. Serokah), Lorenzo Soria y Diego94. Este año el grupo revela el EP La Contraçeña — RemîççêBolI; remixes del álbum. 15 nuevas versiones escogidas al antojo por los participantes que reinterpretan un año después el tercer trabajo de la banda. Califato ¾ ha estado presente en diex ciudades dentro de su gira de salas. Actuaciones que se suman a la multitud de shows y festivales por todo el país del año pasado presentando su segundo álbum, ‘La Contraçeña’. , trabajo en el que el grupo andaluz vuelve a destilar un sonido en el que convive la idiosincrasia cultural andaluza y la música de vanguardia más avanzada. La formación da un paso adelante en la búsqueda no solo de todas las Andalucías que caben en Andalucía, sino también en alumbrar algunas Andalucías imaginadas: tanto inéditas como históricas, tanto psicodélicas como polifónicas , tan raciales e impredecibles como universales. Son dueños de su propia versión del folclore andaluz, que mira hacia el pasado y hacia el futuro; fruto de su mezcla y su memoria.

Carmen Xía viene de la localidad gaditana de San Fernando y se presenta en suciedad fiera y desatada, cansaíta y desquitándose de todo en «Orguyoça» con un rap rotundo, de la R a la P y de la R a la O. Carmen Xía no es nueva del todo en esto y atesora amor y respeto por el cante, la copla, el quejío y Andalucía: «eternamente agradesía a las ancestrah, por convertir arte y doló en la memoria de mi tierra». Abrió hace tiempo la puerta a la escritura, las teclas blancas y negras del piano y a escupir rimas como veneno reactivo y dice que ahora ya no la puede cerrar.

Jóvenes grupos y solistas

El 12 de agosto actuarán en POPCAAC León Benavente y San Jerónimo . León Benavente nace en 2012 de la unión algunos de los músicos más reputados y veteranos del panorama nacional; Abraham Boba (voz y teclados), Eduardo Baos (bajo y sintetizadores) Luis Rodríguez (guitarra) y César Verdú (batería). Con su primer disco homónimo, 'León Benavente' (Marxophone, 2013), necesitaron muy poco tiempo para colocarse en los carteles de los principales festivales y abarrotar salas de nuestro país, además de cruzar el charco. En abril de 2016 salió su segundo disco, '2' (Warner Music) y en septiembre de 2019 llegó 'Vamos a volvernos locos' (Warner Music), el disco con el que entraron en el número 1 de iTunes el día de su lanzamiento y esa misma semana fue el segundo disco más vendido del país. Ahora nos presentan 'Era', su nuevo álbum, que habla del final de las cosas y los

Los Puñales de Martín presentarán su último disco ABC

Colaboración con Santi Amodeo

El 18 de agosto estarán presentes Bronquio , Volante de la Puebla y Pirámide . Bronquio esconde la creatividad audiovisual del jerezano Santiago Gonzalo . Su carrera ha crecido de manera acelerada desde el lanzamiento de su primer single, 'Galgo' . Bronquio ya ha pisado escenarios de festivales como MonkeyWeek, Tomavistas y Vida Festival entre otros. Este año ha sido muy movido para él; a la banda sonora de la última película de Santi Amodeo , 'Las gentiles' se une en 2022 'Paraíso', un disco cocido a fuego lento codo con codo con Rocío Márquez. Entre tanto ajetreo, Bronquio ha tenido aún tiempo para sacarse de la manga otro LP más, en esta ocasión urdido a dos manos con una de sus colaboradoras más habituales, y también una amiga de los pies a la cabeza, casi una hermana: Livia, aka 41V1L. Junto a ella nos regala 'Sea lo que sea', su primer larga duración firmado por ambos, después de un puñado de temas que han ido marcando la carrera del jerezano. Hablamos de 'Estás chill', 'Tus amigos', 'Semifucsia', 'Cocowawa', 'Altar' y la portentosa 'Manifestación', entre otros, que se han convertido ya en clásicos de nuestra escena urban más underground y atrevida. 'Sea lo que sea', este esperado LP de Bronquio y 41V1L, se ha grabado en la propia casa de Livia.

Volante de la Puebla es la conjunción de los sevillanos Esteban Garrido y Paco Mora , que apelando a la remezcla han convertido la resignificación de iconos populares en un arte. Rompiendo la fina línea que separa una romería de una rave, se echan a las espaldas cual costaleros la poderosísima iconografía del folclore andaluz para hacerla saltar por los aires en una bacanal descacharrante. La cultura del copia, combina, transforma y difunde a su enésima potencia, la esperada y necesaria reinvención de la fiesta española en tiempos post pandémicos.

Pirámide es un grupo de música electrónica que crea puentes entre la vanguardia y la tradición, para dar visibilidad a las sensibilidades culturales del bajo Guadalquivir a través de la experimentación electrónica. Se encuentran a medio camino entre la electrónica intimista de Thom Yorke , Howling o Four Tet y las sonoridades locales de mitos del flamenco tales como Pepe Marchena , La Niña de los Peines o Antonio Chacón. En su universo la música electrónica y urbana continúa dotando de vida a cultura y la historia de Andalucía. Como el Hammond de Triana, el bajo de la 'Leyenda del Tiempo' de Camarón o la batería de 'Omega' de Enrique Morente , buscan que los sintetizadores y las cajas de ritmos sigan proyectando la tradición hacia nuevos caminos.

091 celebra su cuarenta aniversario y presentarán su último disco, 'La otra vida'

El 19 de agosto le noche estará protagonizada por 091 y Sick Buzos . 091 celebran en 2022 el 40 aniversario desde que iniciaran su andadura allá por 1982. La banda liderada por Jose Ignacio Lapido retoma la senda de los directos tras la interrupción obligada de la gira presentación de su último álbum, 'La otra vida' (2019-Warner Spain), disco que alcanzó el top 5 en la lista oficial de ventas y que fue elegido entre los mejores de aquel año en distintas publicaciones especializadas. Este concierto servirá a su vez de celebración y de reencuentro con sus fieles, que a buen seguro disfrutarán de una buena dosis de electricidad y poesía, genuina marca de la casa. Clásicos como 'La vida qué mala es' , 'Qué fue del siglo XX' , 'La Torre de la Vela' o 'La noche que la luna salió tarde' junto a joyas de su último trabajo como 'Leerme el pensamiento' o 'Vengo a terminar lo que empecé'.

Sick Buzos es otra de las presencias notables ABC

Sick Buzos debutó con 'Introducción en blanco y negro' (Ovni records, 1996), y supuso un punto de inflexión para la escena musical sevillana. Con aquel puñado de canciones, a medio camino entre el pop canónico y el noise psicodélico heredero de The Velvet Underground , los sevillanos se encargaron de administrar la extremaunción al rock andaluz a la par que incorporaban tics del underground anglosajón a las maneras de unos chicos de provincias alojados en la dinámica del 'hazlo tú mismo'. Todavía enfrascados en mitad de la resaca post Expo 92 , Chencho Fernández , Javi Neria , Concha Laverán y Dani Cascales lograron condensar su melomanía en un único mensaje de insubordinación y desprecio al mainstream, algo así como enfrentar a Galaxie 500 con las Spice Girls en mitad de una audición para la MTV.

El 25 de agosto actuarán Ángel Stanich y Los Fusiles . Ángel Stanich hace su segundo lanzamiento con 'Polvo De Battiato' en el año de su regreso tras un periodo de barbecho. Pero, sobre todo, una colección de 10 disparos de plata. 10 nuevos temas inéditos que nos descubren a un Stanich ¿diferente?, aún más indómito, explorando veredas inusuales por un territorio quizás más intimista y/o, a su manera, confesional; entre explosivas road movies, peripecias surrealistas o intrigantes flashbacks a los años 80 (en los que Stanich apenas habı́a nacido), como en su 1er single, 'Rey Idiota' , burlesca reflexión sobre la banalidad del éxito. Un Stanich 3.0 tras la senda insinuada en el EP, con la inventiva y retranca aún más desatadas.

Los Fusiles es una banda de rock and roll originada en 2015 en su Sevilla natal, con músicos provenientes de diferentes bandas locales de la propia escena, tales como 33 Revoluciones, Termostato o Freddie Dilevi. Pablo Cuevas (guitarra y voz), Quique Ruiz (guitarra), Juanlu Cordero (bajo) y Pablo Guinea (batería) conforman al grupo sevillano. Su consagración llegaría con la aparición de su segundo LP titulado 'Victoriosa' (Family Spree Recordings). Repitiendo la fórmula que les dio notoriedad en el anterior álbum, Los Fusiles pulen y perfilan sus señas de identidad: crítica y retrato social a partir de lo cotidiano, guitarras stonianas, abanico de registros que van desde el punk, al pop o el country, y melodías muy protagonistas como principal baluarte en cada canción. No obstante, el álbum volvería a estar entre los más destacados del año para la revista Ruta 66.

Carl Craig y Marinelli cierran el ciclo

Cierran el POPCAAC el próximo 26 de agosto Carl Craig y Marinelli .La música electrónica procedente de Detroit ha significado siempre un punto y aparte dentro de la escena mundial. Carl Craig, que en sus principios fue un aventajado discípulo de la banda formada por Atkins , Saunderson y May ha escalado posiciones poco a poco hasta situarse en una posición respetada por todos. Craig se ha introducido en el campo del free jazz con 'Innerzone Orchestra' , dio la pista a seguir de lo que sería el drumnbass con 'Bug In The Bassbin', nos hizo sudar con himnos house del calibre de 'Throw' como 'Paperclip People', y por si esto fuera poco dirige uno de los sellos más distinguidos del dance, Planet E.

Por su parte, Marinelli ha compartido cabina con artistas como: Jeff Mills , Dj Feadz , John Acquaviva , The Glimmers , Richie Hawtin , Smash TV , Modeselektor, Pantha du Prince, Kiki, New Young Pony Club, Rinocerose, Kasabian, Freestylers, Yelle, Marc Piñol, Pional, The Drums, Golden Bug, BeGun, El Txef_A, Lost Twin. Fundador y promotor de 'Como las Grecas' Magazine, en el 2016 comenzó su residencia en SALA X y en 2017 ficha por Electronic Lunch como Dj residente en sus eventos. En la actualidad ha vuelto al vinilo y es un selector de todo movimiento electrónico oldschool, sus sets combinan música Disco, Classic House y Chicago con sonidos ácidos y jazzisticos.