Green Day actuará en Sevilla para los premios MTV EMA

La banda de rock Green Day actuará en Sevilla el próximo 2 de noviembre con motivo de la entrega de premios MTV Ema 2019 que se celebrará en el Palacio de Congresos, como confirma la organización en su página web. Los estadounidenses, que están nominados al Mejor Grupo de Rock MTV EMA 2019, tocarán en el concierto central de la Plaza de España, que cuenta con aforo para unas 20.000 personas.

El concierto será además el previo a los MTV EMAs Sevilla 2019, que se emitirán en MTV España en directo el domingo 3 de noviembre a partir de las 20.00 horas desde Fibes, un evento que será presentado por la cantante Becky G.

Green Day no es una banda ajena a estos premios de la música. Ya en 2016 se hicieron con el galardón MTV EMA Global Icon tras la publicación de su álbum «Revolution Radio». Este trabajo fue uno de los más esperados por sus seguidores, pues llegó tras cuatro años de silencio.

La formación nació en 1986 en Berkeley (California) y desde entonces se ha mantenido fiel a los escenarios. En estos 33 años de trayectoria han vendido más de 70 millones de discos por todo el mundo y diez billones de reproducciones en streaming. Su debut en 1994 con «Dookie», que vendió más de diez millones y alcanzó un increíble estatus, es ampliamente acreditado porque popularizó y reavivó el interés en el punk rock, catapultándolos al número uno.

La banda ha publicado recientemente su nuevo single «Father Of All», que es el tema principal en el esperado decimotercer álbum de estudio que llevará el mismo nombre. Este último trabajo saldará al mercado el próximo 7 de febrero de 2020 en Reprise / Warner Records y su tour mundial comenzará el 13 de junio en París.

Los fans de Green Day tendrán la oportunidad de conseguir entradas exclusivas y limitadas para el concierto a partir de las 11:00 horas del martes 15 de octubre, a través de un código especial y un enlace enviado a la lista de mails de la banda. El registro para participar se encuentra en el enlace https://greenday.com/sign-up. Las entradas se pondrán a al venta para el público general el jueves, 17 de octubre, a través de El Corte Inglés.

