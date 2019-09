Novedad discográfica «Cuando tocamos en Sevilla estábamos eufóricos por el recibimiento. Tenemos una deuda pendiente» Mario Barassi, componente de Súper Ratones, habla del último disco de la banda argentina, «Carreras de aviones»

El grupo argentino Súper Ratones acaba de publicar en España su nuevo disco de estudio, «Carreras de aviones», un trabajo que supone su regreso musical por todo lo alto después de una década. Han sido años de numerosas giras por nuestro país, salpicados por momentos difíciles, sobre todo a raíz del fallecimiento de José Luis «Person» Properzi , fundador y alma máter de esta banda. Mario Barassi (Buenos Aires, 1971), guitarrista y cantante del grupo, ha hablado con ABC sobre los últimos años de la banda.

¿Cómo describiriais la trayectoria de Súper Ratones en estos diez últimos años hasta que ha salido «Carreras de aviones»?

Es muy difícil tratar de poner en palabras los últimos diez años... Nos ha pasado de todo, muchas alegrías y tristezas también. Nos liberamos mucho con el disco anterior («Super Ratones», 2009). Antes, habíamos estado en un ciclo de varios años de hacer discos (muchos de ellos exitosos), giras de promoción y de presentación por varios países, con un desgaste físico y emocional que se había acumulado. Desde el 2008/2009 para acá cambiamos esa dinámica, aprendimos a disfrutar cada paso, nos volvimos a reír en cada show y a demostrarnos cuánto nos queríamos, a abrazarnos después de terminar los conciertos. Eso se reflejó enormemente en el disco, en el escenario y en nuestra comunicación con la gente, que también dio un salto para adelante. Luego, cuando empezamos a pensar en canciones nuevas (y en un próximo disco) sobrevino la enfermedad de Person, cuyo desenlace fue en 2015 pero había comenzado en 2012. A partir de ahí todas nuestras prioridades cambiaron; cambió también nuestra forma de percibirnos como banda... todo en realidad. Intentamos llevarlo adelante como fuera, y de hecho, nunca dejamos de tocar y girar. Pero sinceramente recién ahora, y viendo que el disco «Carreras de aviones» es ya una realidad, puedo tomar un poco de dimensión de todo lo que hemos vivido en esta década.

El grupo tiene mucho éxito en España, país donde el disco ha salido publicado antes que en Argentina, ¿por qué?

Creo que el amor es mutuo entre nosotros y España. Nuestro empecinamiento en hacer el esfuerzo de volver cada año y recorrer la península tocando, ha hecho que el vínculo con la gente se acrecentara. De sentir la necesidad de volver y tocar ese mes y medio cada año (en promedio) en tantas ciudades, y de acostumbrar al público a esperar que volvamos. Todo ello ha llevado a algo inédito en nuestra historia, a que esta vez el disco salga antes en España que en Argentina.

¿En qué medida os ha hecho crecer el público español después de tantas giras por nuestro país?

Cuando llegamos por primera vez en 2001, el desafío inicial de pretender conquistar al público español nos trajo mucha ilusión; nos permitió reinventarnos, casi como si hubiéramos sido una banda nueva, pero claro, teníamos la ventaja de tener la experiencia de muchos discos y giras desde el año 1990 en Argentina y alrededores. El hecho de sentir la adrenalina de convencer al público español con nuestras canciones a través del pulso del directo nos hizo crecer indudablemente.

El grupo saludando en un concierto - ABC

Person está presente en vuestro nuevo trabajo, ya que habéis recuperado tres canciones suyas. ¿Qué sentís al interpretar sus composiciones en directo?

Es fuerte... Muchos sentimientos encontrados. Por un lado estamos contentos porque las canciones quedaron hermosas en el disco, y por el otro, ya sabemos... Recién ahora estamos empezando a ensayar para tocarlas en directo. Confieso que a veces se siente como una presencia, casi como que se escucha la armonía de su voz, es inexplicable. En breve te contaremos.

En Argentina vais a ofrecer pronto un concierto, ¿cuándo creéis que podréis volver a actuar en España?

En el 2020, sin duda. Ya tenemos programada una gira promocional por España apoyando al disco en marzo-abril del año que viene.

Carátula del disco - ABC

En cierto sentido, la canción «Cómo estamos hoy» sigue de actualidad porque la situación en Argentina no termina de mejorar nunca, ¿no?

Obviamente desearíamos que la canción no tuviese la capacidad de volver a ser interpretada de esa manera, pero la realidad nos demuestra que las desacertadas decisiones políticas y económicas que ha tomado la actual administración en los últimos tres años han hecho estragos y las consecuencias hoy están tristemente a la vista.

En la gira de «Mancha registrada» (2002) llegasteis a tocar en Sevilla. ¿Os queda algún recuerdo de ese concierto?

Yo lo recuerdo muy vívidamente en particular. Fue el concierto que más me impresionó de toda esa gira. La energía y el calor que nos brindó la gente se hizo sentir desde la primera canción y así fue hasta el final. Estábamos eufóricos por el recibimiento. Es curioso que luego no hayamos vuelto a tocar en Sevilla, es una deuda pendiente sin duda.

Vuestra música es deudora de toda la tradición del rock, desde Elvis a Queen pasando por The Beatles, The Beach Boys o The Byrds, pero sin renunciar tampoco a la herencia argentina y suramericana. ¿Cómo casan todas esas influencias en las canciones que hacéis?

A estas alturas, todas las influencias de los músicos que nombras ya forman parte de nuestro ADN. Los Beatles van a sobrevolar siempre nuestros discos porque hemos crecido y aprendido escuchándolos. Igual la mejor lección que aprendimos de ellos es a confiar en nuestras canciones, en animarnos a mostrar y plasmar algo que sea propio y en tener la mente abierta a lo nuevo, a no tener miedo de hacer algo distinto. Es también el legado que nos van dejando los grandes del rock argentino como Litto Nebbia, Spinetta, Charly García,Miguel Cantilo y tantos otros músicos geniales que siempre admiraremos.

¿Hacia dónde crees que va a evolucionar Súper Ratones en los próximos años?

Es difícil predecirlo. En primer lugar porque nunca nos propusimos estar más de treinta años juntos. Siento que con «Carreras de aviones» volvimos a jugar con algo que nos encanta: las armonías vocales. Lo que es seguro es que seguiremos en busca de las melodías y de las canciones. No tenemos miedo de experimentar tampoco, será lo que cada momento pida y cuán permeables estemos a las circunstancias que vayamos viviendo. En definitiva, donde la inspiración nos lleve.

¿Qué músicos te interesan más en estos momentos?

Me interesan los que transmiten desde la interpretación, los viscerales, pasionales. No me interesan los artistas fríos en este momento. Me acuerdo de ver en directo a David Bowie en Buenos Aires a fines de los noventa y observar precisamente eso, la espontaneidad, la entrega, estaba disfrutándolo todo ante un público que no conocía la mayoría de las canciones nuevas que estaba presentando.

¿Podrías recomendarme algún disco que te guste y estés oyendo ahora especialmente?

En este momento estoy descubriendo a David Myhr a través de su disco «Lucky Day» (2018) y me está gustando mucho.