Cines de verano, butacas encendidas

1. Cine del Patio de la Diputación

Una de las citas ineludibles para los más cinéfilos es la que plantean desde el Patio de la Diputación. 68 títulos diferentes repartidos en 75 días se van a proyectar en el ciclo «Asómate al patio», que dio comienzo el pasado 26 de junio y se prolongará hasta el 8 de septiembre.

Hay comedias y thrillers. También grandes aventuras, animaciones y dramas que han emocionado a cientos de espectadores en sus estrenos durante los meses anteriores. Algunas de estas películas incluso se anunciaban en las principales carteleras hace tan solo unas semanas. ¿Les suena «Bohemian Rhapsody», «El reino», «Green book» o «El reportero de Berlín»? Pues son algunas de las que se van a degustar a cielo abierto. Las entradas se compran en la puerta principal de la Sede de la Puerta de la Carne, a partir de las 21:30 horas, a un precio de 4 euros. A disfrutar.

2. Cine del CICUS

El séptimo arte, de nuevo, entra de lleno en la universidad a través de «21 grados». Como es habitual, durante los próximos días se van a celebrar pequeños ciclos que invitan a la reflexión y al estudio de una forma divertida y desenfadada. Así el cine se muestra como la herramienta perfecta para retratar diferentes realidades y aprender a través de ellas. Si le gusta el jazz, la historia o la obra de Berlanga, «Ascensor para el cadalso», «Bienvenido Mr. Marshall» o «El Verdugo» son algunos de los títulos que más le interesan. Por supuesto, hay más. La entrada es libre hasta completar aforo. Lo apuntamos: calle Madre de Dios, 1.

A diferencia de otras programaciones, la de este cine de verano está vinculada de alguna forma al ámbito académico. No se trata solo de ocio, sino de denuncia, análisis y puesta en valor de grandes clásicos que merecen nuestra atención. El blanco y negro vuelve cargado de nostalgia en las noches más cortas del año para devolvernos dosis certeras de algo remoto que cada vez gana más adeptos. Nunca antes fue tan fácil acceder a la cultura.

3. Cine Zona Este

Las butacas también salen a la calle en Sevilla Este con el único cine de verano de la ciudad que también ofrecerá estrenos nacionales e internacionales. En concreto, hasta 20 que van desde la última fantasía de «Godzilla» hasta la terrorífica «Anabelle 3». Los largometrajes infantiles, como «El rey león» o «Angry birds 2», también tendrán un protagonismo especial, así como el cine español.

El espacio cuenta con 380 localidades y una zona dedicada a la restauración. De lunes a jueves, el precio de las entradas será de 3 euros, mientras que el coste subirá a los 6.20 euros los viernes y sábados, ya que son las fechas en las que se han ubicado los estrenos. ¿El lugar? La Glorieta del Palacio de Congresos, 1. Una propuesta para toda la familia.

4. Cine en los Veranillos del Alamillo

Se ha hecho oficial: la programación cinematográfica de los Veranillos del Alamillo continúa en el 2019 y se ha se ha comunicado que las proyecciones se harán los lunes y viernes durante los meses de julio y agosto a partir de las 10:00. El Cortijo es un emblema de este parque en cuyo empedrado se celebran espectáculos de ilusionismo, música y teatro para todos los públicos. Hay flamenco y comedia. Y, además, mucho cine con un ambigú en la esquinas del patio que busca la perfección de la experiencia de una forma sencilla. Algo para picar, el aire verde soplando desde las arboledas y una narración audiovisual para captar nuestra atención. ¿Quién necesita más?

5. Cinema Tomares

Más romanticismo, más encuentros de bruces con la juventud de algunos y más recuerdos a los veranos interminables en la frente de los niños. El Cinema Tomares es una rareza que se ha colado de puntillas hasta nuestros días. Abrió en el 1964 y sigue ahí, donde lo hicieron.

Una cosa es disfrazarse de «vintage» y otra muy distinta es ser de verdad antiguo y llevar los años con una vitalidad rebosante. Esa es la particularidad de este cine que ya han bautizado como «El último de los auténticos». Que no está disfrazado, sino que se viste así. Hay mesas y manteles de papel, sillas de plástico que solo ofrecen comodidad y una carta con hamburguesas y montaditos que convencen a cualquiera. 55 años consecutivos proyectando películas temporada tras temporada sin caer herido de muerte. Hay modas que pasan y también está el Cinema Tomares.

¿Qué hay de su cartelera? Pues la original «Mula» de Clint Eastwood, el relato vibrante al que Bradley Cooper y Lady Gaga ponen en rostro en «Ha nacido una estrella» y «La pequeña Suiza», una comedia enraizada en lo popular, son algunas de las más esperadas en esta pantalla de 72 metros que resiste bajo el cielo. El precio de las entradas es de 4 euros y el horario a partir de las 22:30 en la calle Navarro Caro, 50. Resulta que las butacas nunca se marcharon de la provincia.

Dicen que quien consume historias vive más vidas. Novelas, películas, relatos, cortometrajes, cuentos. Un juego de universos propios y ajenos que no deja a nadie indiferente. ¿Quién no guarda en su retina un estreno en sala con una persona especial? ¿A quién no le impactó un desgarro de 90 minutos de conversaciones bien elaboradas, sucesos extraordinarios y planos que enmudecen? Hay instantes que después duran décadas y muchos de ellos ni siquiera son nuestros. Al cine hay que robarle recuerdos hasta creer que los vivimos. Enciendan sus butacas.