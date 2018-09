La Bienal de Flamenco de Sevilla de 2018 Dudas en San Luis Pepe Rueda y Tamara Aguilera ofrecen un recital clásico pero dejan algunas dudas en su paso por La Bienal

El recital que se celebró en San Luis de los Franceses fue digno, pero nada más. Tamara Aguilera dejó algunas dudas en su repertorio y Pepe Rueda, que lleva años pisando peñas y viene de grabar un disco en directo en una de ellas, sí tuvo algunos momentos interesantes en su propuesta. El cantaor sevillano no lleva sombrero, pero sigue la estela de Pepe Marchena y Valderrama con fidelidad. Es quizá el último que continúa en esa vereda donde se recita y se canta. Él, además, también escribe. Los tercios de la soleá del Mellizo y Paquirri son delicados y casi interminables. La voz laína, demasiado nasal en algún momento, y repleta de melismas. Los cantes de Levante, los fandangos, la milonga y la colombiana son su estandarte, así como el remate de la seguirilla de Manuel Molina. Por lo que tiene de romántico, su presencia en La Bienal está justificada.

La cantaora de La Puebla, por su parte, tiene ramalazos de Utrera, pero pocos. Estuvo acompañada por la guitarra de Manuel Herrera y trató de calcar algunos cantes como la bambera, los romances, tientos, tangos o bulerías. También echó mano a unas seguirillas rápidas con los jipíos del Marruro bien estudiados pero fríos, la rondeña chica, la vieja y la grande. Y lo único que no se le puede negar es que tiene facultades y entrega. Lo demás, sin embargo, sí es cuestionable. El ciclo que trata de asentarse como el más importante de su género dejó fuera de la programación a figuras imprescindibles del flamenco de hoy, tanto jóvenes promesas como artistas ya consolidados o que vienen de vuelta. Por eso, algunos no entendieron este recital en San Luis. Pepe Rueda y Tamara Aguilera son intérpretes dignos, como he dicho, aunque no demasiado firmes para presentarse en el mejor festival del mundo.