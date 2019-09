Ángela Becerra: «Hay cosas de Sevilla que están en Cartagena de Indias» La autora colombiana galardonada con el Premio de Novela Fernando Lara 2019 pasó por Sevilla para presentar su obra «Algún día, hoy»

La escritora colombiana ganadora del Premio de Novela Fernando Lara 2019, acaba de presentar en Sevilla «Algún día, hoy», su novela de corte épico basada en un hecho real acaecido en 1920. El libro galardonado narra la vida de Betsabé Espinal, una mujer que con solo 23 años se convirtió en la heroína de una de las pimeras huelgas femeninas de la historia. La autora afincada en Barcelona conoce muy bien Sevilla, ya que su anterior libro («Memorias de un sinvergüenza de siete suelas») estaba ambientado en la capital andaluza. «Hay una parte mía que está aquí», confiesa. Me siento muy próxima a esta ciudad porque Colombia es muy así. Me gusta la gente cálida, la calle Mateos Gago por la vida que tiene. Hay cosas de Sevilla que están en Cartagena de Indias: en los colores o las sombras», afirma la escritora.

¿Por qué «Algún día, hoy» ahora?

Esta mujer aparece en mi vida cuando menos lo esperaba. Siempre he creído que las historias terminan buscándote a tí. Me buscó para que de alguna manera la devolviera a la vida. Fue como un regalo. Una noche desvelada me encontré con su foto en la televisión, sabía que iba a ser muy difícil porque era la primera vez que iba a trabajar desde una realidad de la que había poco conocimiento, salvo tres semanas de huelga cuando se hizo visible en 1920.

Un trabajo que comenzó a fraguarse en el año 2013...

Se sabía que Betsabé Espinal había nacido en 1896, que era hija natural de una madre y una abuela que también lo fueron, a los 13 años había entrado en un patronato y que su madre había acabado su vida en un manicomio. En base a los pocos datos que existían tuve que transportarla a una niñez, darle una estructura que la llevara a donde acaba: siendo la líder de la primera huelga femenina en Latinoamérica. Fue un tejido de filigrana, muy fino pero muy fuerte, en el que se mezcla la realidad y la ficción.

¿Cómo surgieron el resto de personajes?

Capitolina es una joven que acompaña a Betsabé, aunque está en las antípodas de la protagonista, están hermanadas por su condición de mujer. Emmanuel, otro de los personajes, sale del París bohemio del Montparnasse, íntimo amigo de Modigliani y al que rodeo de gente maravillosa que admiro. Algunos de los personajes que aparecen en la novela eran reales y habitaron el Medellín de aquellos años, como Epifanio Mejía, con el que coincide la madre de Betsabé en un manicomio.

Una historia narrada en más de ochocientas páginas...

Sin duda es mi novela más extensa. La primera a la que dedico seis años. Un año de documentación, en el que resumí en 300 páginas las costumbres de la época, alimentación, los hechos históricos, los escenarios de Medellín y París y los cambios tecnológicos y sociales.

Ángela Becerra en Sevilla - Vanessa Gómez

¿En América ha cambiado la situación de la mujer como aquí?

Digamos que van a la par. Lo que se está produciendo en este momento en España es igual a lo que está sucediendo en Colombia. Este movimiento feminista que ha surgido tiene un eco mundial, y se diferencia mucho del otro feminismo que se dio en los años 70, en el que el de ahora está exaltando la feminidad. El anterior, aunque abrió caminos, tuvo un fallo: la mujer dejaba de ser femenina y adoptaba comportamientos masculinos buscando ese respeto. En este momento se está luchando por la feminidad como tal: la fuerza de las emociones, de los sentimientos, de la intuición femenina... Creo en el hombre y en la mujer. Creo en la equidad de género. El libro también muestra en uno de sus personajes ese lado femenino al que tiene derecho el hombre. Es un deber de cada ser humano el aportar un grano de arena para que estas diferencias desaparezcan para que nuestros descendientes tengan una vida diferente. Dedico el libro a mi nieto, con la esperanza de que algún día esta novela sea también símbolo del respeto.

¿Un cambio enorme para la mujer en muy poco tiempo?

En la Colombia de hoy la banca está dirigida por mujeres, la vicepresidenta del país es mujer... Es un cambio que es lo que tiene que ser. Tiene que haber un compromiso de la sociedad occidental con el resto de países en los que todavía las mujeres están sufriendo acosos, ninguneo o esclavitud.

La autora colombiana durante la entrevista celebrada esta semana en Sevilla - Vanessa Gómez

Una novela de premio...

El Premio Fernando Lara es muy respetado y prestigioso. Creo que la historia de Betsabé se lo merece. Creo que hay muchas historias de mujeres ninguneadas por la historia que están aflorando en todo el mundo: pintoras, escritoras... que firmaban con nombre de hombre. El libro es el aporte, mi grano de arena a una gran injusticia. A Betsabé Espinal ahora le van a dedicar una plaza, un monumento, un colegio,... empiezan a hablar de ella en Colombia, por lo que me siento muy orgullosa.