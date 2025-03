Alfonso Guerra: «El régimen en vigor en España desde 1978 es una república coronada»

Un debate superado en España. Esa es la conclusión que dejó el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra al término de su intervención este miércoles en la clausura la sexta edición del ciclo Letras en Sevilla en la Fundación Cajasol , que durante tres días había planteado la pregunta a la que hacía referencia el título '¿Monarquía o República. Un debate de tres siglos' , que organizan el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra .

«El régimen en vigor en España desde 1978 es una república coronada» , proclamó para zanjar este debate Alfonso Guerra con una frase que no pretendía ser un juego de palabras sino el reconocimiento de que ya era cosa del pasado que una monarquía fuera sinónimo de absolutismo y una república de democracia . «¿Puede alguien sostener que la república de Corea del Norte es más democrática que la monarquía sueca ?», aseguró.

Porque, en su opinión, si el republicanismo «no es otra cosa que reconocer la prevalencia de la ley frente a la arbitrariedad, el régimen en vigor en España es una república coronada». El trono, añadió, «ha sido garantía de la democracia» desde la llegada de Juan Carlos I , que renunció a «todos los poderes» que le otorgó el Franco para poner en marcha la Transición y aprobar la Constitución de 1978 , y que, además, «defendió la democracia el 23-F».

Con esta afirmación el exdirigente socialista parecía responder no solo a la pregunta que planteaba su conferencia, 'Monarquía o República: ¿Cuál es el problema?', sino la que encabezaba todo el ciclo. Llegar a esa conclusión, sin embargo, no fue inmediato, sino que medió la mayor parte de la hora en que disertó ante un patio de la Fundación Cajasol lleno y con multitud de público en la puerta que no pudo acceder al estar completo el aforo.

Durante ese tiempo, Alfonso Guerra realizó un pormenorizado repaso por los fundamentos de la monarquía y la república, deteniéndose especialmente en la historia de España de los siglos XIX y XX , donde se produjo una pugna entre liberalismo y tradicionalismo , absolutismo y democracia, que impidió la modernización y el desarrollo económico y social, que no se alcanzó, remarcó, hasta la aprobación de la Constitución de 1978.

El verdadero objetivo

¿Por qué entonces algunos sectores de la política española han reavivado en los últimos años el debate del republicanismo, «sosteniendo que los reyes de la etapa democrática son iguales que Isabel II », en cuanto absolutismo e intervencionismo?, algo que añadió el exvicepresidente, «no es verdad» .

La razón es que «la monarquía como institución cambió en la I Guerra Mundial», cuando los imperios absolutistas, como el zarista y el austro-húngaro, «se desmoronan», y las monarquías que resisten «se adaptan a la democracia» . Además, añadió, «desde la II Guerra Mundial las monarquías no gobiernan, sino que mantienen una representación simbólica».

Por eso, considera que quienes piden ahora la república lo que buscan es acabar con una pieza principal del sistema, como es el Rey y así allanar el camino a su verdadero objetivo: «la demolición de la Constitución» que tendría como resultado, señaló Alfonso Guerra días atrás, «pasar a un régimen menos o nada democrático».