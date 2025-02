JC Reyes lo da todo en Concert Music Festival

JC Reyes terminó sin nada porque lo dio todo. La camiseta, las gafas e incluso los collares de oro que colgaban de su cuello acabaron en manos de sus seguidores, en una noche donde los problemas de sonido no iban aguar la fiesta. «Hasta que el sonido no esté bien, yo no canto», expresó a los quince minutos de empezar el show. Porque las cosas se hacen bien o no se hacen y JC Reyes supo que su público se merece lo mejor. Y lo tuvo.

Desde que se desveló que JC Reyes iba a ser el artista invisible, la juventud fue en tromba a hacerse con una entrada. El recinto de Concert Music Festival estaba hasta reventar y las ganas por verle aumentaban a medida que se acercaba la hora del concierto. Pero se hizo de rogar. El artista sevillano se retraso 45 minutos respecto a la hora prevista, aunque el público se lo perdonó nada más poner un pie en el escenario.

El diseño 3D de 'Los Green Lanters' giraba en los visuales y las luces verdes iluminaron gran parte del concierto. «Despeinamo' el flequillo, flow como el de John Travolta; Los láseres son verdes, ráfaga, bala' corta'», cantaba JC Reyes en '30GP'. El cantante sevillano no estuvo cómodo durante los primeros tres temas, algo no iba bien y él lo notaba. Intentó cambiar de micrófono en varias ocasiones, pero no hubo manera de arreglarlo. Sonaba 'Piribiri', uno de los temas más exitosos de su repertorio, cuando pronunció: «Para eso, para eso. Si lo arreglan, canto otra vez». Así que para garantizar el espectáculo que su público merecía, decidió parar y esperar que los técnicos solventaran el problema.

Tras diez minutos de incertidumbre volvió. Y qué manera de volver. «Llevo guardado los guantes, la capucha; Pa' meterme a la casa de noche y si no nos escuchan». Entre el público, el raro era quien no sacaba su móvil y grababa 'Coronamos', que cuenta con más de 50 millones de reproducciones en Spotify. «Ahora sí suena mejor, ¿no?», preguntaba JC Reyes, que siempre se mostró muy cercano con los suyos. El público le agradeció su cariño y cantó con él cada canción como si fuera la última, pero con 'Amor y Mafia' fue una locura. «Tú conmigo y yo contigo; Sabe que soy su fiel amigo; Si caigo preso busca los testigos; Si me voy lejos yo nunca la olvido». Esas barras se escucharon hasta en la luna.

«El que no cante es policía», advirtió JC Reyes antes de que sonara 'A300'. Soltaron la instrumental y no hubo un alma que no saltara y cantara a pleno pulmón. En la recta final del show, comenzaron los regalos, por una parte y por otra. Mientras cantaba 'Brigantes', le lanzaron una bandera del Pueblo Gitano y varias gorras. Los temas caían uno detrás de otro, no había tiempo que perder. En medio de 'Badgyal', JC Reyes tuvo un detallazo con uno de sus fanes más pequeños del recinto: se quitó su camiseta y se la regaló. Pero no iba a ser el único.

La última fue 'Fardos'. JC Reyes subió al escenario a cuatro seguidores de entre cinco y ocho años para cantar con él. Antes, se quitó sus collares de oro y sus gafas y se los regaló. «Con ese flow me mata, con ese flow me mata; Si le doy yo le encanta, solo los do' a las tanta, woh-oh-oh». El cierre fue espectacular: los pequeños bailaron y cantaron con todo el desparpajo la canción de su ídolo. «¡Quiero un fuerte ruido para ellos cuatros!», exclamó JC Reyes, que volvió a entonar el estribillo a capella desde la primera fila para hacer un cierre por todo lo alto. El cantante sevillano lo dio prácticamente todo, porque quien mucho da es porque mucho tiene.

