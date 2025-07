Raule: «Cuando llego a un concierto como Cádiz, me pego una semana en mi casa encerrado»

Cita este viernes en el Muelle Reina Victoria con Raule. El jerezano ofrecerá un concierto dentro del festival Música del Mar con su nueva gira. Un tour que se llama 'Dopamina' porque busca «buen rollo, buenas vibraciones, que te lo pases bien desde que empieza hasta que acaba el concierto», explica. «Al final es esa dopamina que es la que quiero crear durante el concierto, para que la gente se lo pase bien y se olvide de sus problemas durante ese tiempo» añade el cantante.

Una gira que incorpora novedades y que está creciendo al mismo tiempo que la figura de Raule: «hemos actualizado los sonidos del concierto, ahora suena súper potente, ya estamos haciendo las cosas súper profesionales y bueno, y estudiando, como yo siempre digo, ¿no? Porque no te acostumbras a hacerlo ya como los grandes y te da siempre todo un poco más de miedo, yo siempre he estado encima de dos cajas de Coca-Cola cantando en casetas de feria y ya cuando te ves en algo así, pues la cosa cambia bastante».

Una evolución que ha sido rápida. De cantar encima de dos cajas a llenar recintos, lo que tiene al artista «muy contento», pero tiene claro que «mientras que haya más de cien personas a las que que yo pueda cantar mis canciones, lo demás me da igual, porque si hay cien personas ya que verdaderamente quieren verme, pues ya para mí eso es un reto». Y explica que «no había llenado más de cien personas en una sala y hoy en día que vengan más de eso, para mí ya es un pedazo de premio que me da la vida».

Estilo propio

Raule ha conquistado al público con su estilo propio y su fusión de estilos con el flamenco como base, cosa que viniendo de Jeres es básico. «El flamenco lo he mamado porque lo he mamado en mi tierra, pero no era la música que yo escuchaba todos los días. Yo me ponía en mi casa a Tupac, me ponía a Michael Jackson. Entonces, era como que el flamenco estaba dentro y no había que volverlo a estudiar, pero la otra música era la que me atrapaba porque era el sonido nuevo que yo en mi tierra no la iba a escuchar en la vida».

Pero encontrar el estilo con el que se identificara y se sintiera cómodo no ha sido fácil. «Me costó tanto encontrarlo porque le di tantas vueltas a qué es lo que quería escribir y qué es lo que quería hacer, que cuando menos me di cuenta y ya me hice mayor, fue cuando dije, ¿por qué no escribo lo que verdaderamente soy yo? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que no había que buscar nada, sino que ya estaba aquí», cuenta. Para el cantante la clave está en el mensaje, más importante «que la música, más que el sonido, más que todo».

Un mensaje que que habla de historias reales con una cercanía que le permite llegar a su público. Su mujer y su hijo son una de sus principales fuentes de inspiración «porque es lo que me sale, es la historia que tengo para contar en mi casa, es lo que vivo, es lo que voy sintiendo todos los días». «Intento es escribir verdades, o sea, lo que intento es escribir cosas que han pasado de verdad, no inventar una historia de alguien que ha dejado a otro alguien. Intento siempre buscar algo que haya pasado de verdad porque sé que si cuento eso la gente al final se va a sentir identificada. Y creo que eso ha sido un poco nuestro asiento, contar historias reales» asegura.

Algo que sin duda, le ha permitido conectar y enganchar a la gente, aunque es consciente de la dificultad que tiene mantener la atención: «lo complicado es quedarte ahí y seguir sacando canciones que a la gente le sigan gustando. Tienes que seguir probando otro sonido, otra rítmica, otra historia. Y hemos tenido la suerte de conectar con bastantes canciones».

Nervios por cantar en casa

Este viernes 1 de agosto, 'Dopamina' trae a Raule al Muelle Reina Victoria en Cádiz. Una cita para la que dice estar con «nervios». Asegura que en casa es donde peor lo pasa porque «llevamos tanto tiempo trabajando, haciéndolo bien profesionalmente, yendo a sitios, a demostrar lo que podemos llegar a hacer con el equipo que tenemos, que cuando llego a casa, es como que tengo que seguir demostrándolo. Y tengo que decirle a la gente que todo lo que está viendo por las redes sociales, es verdad».

Miedo a que algo falle durante el concierto, o antes. «Cuando llego a un concierto como Cádiz, me pego una semana en mi casa encerrado. Atento a no salir, no juntarme con nadie, no vaya a ser que me peguen un resfriado o algo», relata. Añade que «de mi parte lo pongo todo para que cuando lleguemos el día no tenga ninguna excusa de decir, es que no me tenía que haber ido a no sé dónde, es que no tenía que haber hecho tal. Estoy en mi casa, tranquilo, preparándome, estudiando y esperando que salga todo bien».

Asegura pasarlo «realmente mal», pero «cuando yo me ponen la petaca, me ponen los cascos y subo las escaleras y empieza la intro, es como, bueno, pues ya está, ya estamos aquí, esto hay que hacerlo, y toda esta gente que está aquí han venido a verte a ti por todo el curro que llevas haciendo durante todos estos años. Osea que disfruta».

Futuro

Aunque ahora 'Dopamina' es lo que manda en el calendario, Raule y su equipo están preparando el futuro: «la semana que viene vamos a empezar a preparar la gira de 2026. También tenemos un montón de proyectos que queremos hacer, un montón de ideas y de locuras que queremos también plantearlas para el año 2026». Y un Raule que promete retomar la actividad en redes sociales, que «fueron las culpables de que estemos nosotros aquí». «Eso ha sido un curro de horas, de días, de meses, de años, con mucha gente alrededor mía que sin haber un duro han estado ahí y evidentemente ahora que hay un poquito pues los tengo que tener conmigo y han sido los que siempre han estado y los que nunca quiero que se vayan de mi vera porque gracias a ellos pues estamos también donde estamos», concluye.

Más temas:

Música

Cádiz