El programa Andalucía Sinfónica, de la Fundación Unicaja, crece para su segunda edición

El programa Andalucía Sinfónica, impulsado por la Fundación Unicaja y la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía con el objetivo de acercar la música sinfónica a los andaluces, aumentará en su segunda edición el número de ciudades a los que llegará la gira de las cuatro orquestas institucionales andaluzas: la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Durante el acto de presentación del ciclo celebrado en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Cádiz. el director de Actividades Culturales de la Fundación Unicaja, José María Luna, destacó el compromiso de la institución con Andalucía y, muy especialmente, con la cultura andaluza, poniendo de relieve que gracias a esta alianza «impulsamos una nueva edición de este programa con el objetivo de acercar la música sinfónica a más andaluces y continuar resaltando la excelencia y talento de nuestras orquestas».

«La música y los músicos han hecho una aportación inigualable a la evolución integral del ser humano. Contribuir, en compañía de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a llevar nuestras orquestas a los diversos rincones de Andalucía, facilitando así el acceso a más andaluces, supone una gran satisfacción para la Fundación Unicaja», apostilló Luna.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado «la relevancia de un programa que en su primera edición contó con una asistencia de casi 7.000 personas (6.833)». Del Pozo ha valorado la voluntad del programa «de seguir sumando nuevos públicos al ampliar su alcance desde las seis ciudades iniciales a las diez a las que va a llegar esta nueva edición».

Tras agradecer el apoyo de la Fundación Unicaja, Del Pozo -que ha estado acompañada por la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O'Neill,- ha resaltado la importancia de haber cumplido la aspiración de llevar a las cuatro orquestas institucionales andaluzas por escenarios de las cuatro provincias andaluzas que no cuentan con orquesta institucional propia «dando así visibilidad y difusión a la música sinfónica y acercándola a toda la ciudadanía».

En palabras de Del Pozo, Andalucía Sinfónica es «un programa que, respondiendo a las demandas de nuestros municipios, aspira a llevar la música de calidad, bajo la batuta de los mejores directores y con la interpretación de los mejores músicos, a todos los rincones, porque nuestras orquestas son de todos los andaluces y para todos los andaluces».

Así, en la nueva edición del programa, que dará comienzo el 13 de septiembre en Huelva, con la Orquesta Ciudad de Granada, las orquestas andaluzas actuarán en el Auditorio Casa Colón de Huelva, el Teatro Villamarta de Jerez (Cádiz), el Teatro Infanta Leonor en Jaén, el Auditorio Maestro Padilla (Almería), el Patio de la Antigua Universidad de Baeza (Jaén) -espacios donde ya lo hicieron en la pasada edición-, ampliando al Gran Teatro Falla (Cádiz), al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería), el Teatro Auditorio de El Ejido (Almería), el Teatro Cervantes de Linares (Jaén), y el Auditorio del Hospital de Santiago en Úbeda (Jaén), en el marco del Festival de Música y Danza de Úbeda.

Programación

Con esta programación, que se extenderá a lo largo de la temporada 2025/26, las cuatro orquestas sinfónicas andaluzas ofrecerán actuaciones por las cuatro provincias que no cuentan con orquesta institucional propia, es decir, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, cumpliendo así una aspiración que surgió en la década de los 90 y que el Gobierno andaluz, con Juanma Moreno al frente, empezó a hacer realidad hace un año gracias a un arduo trabajo de coordinación entre las gerencias de las orquestas, los ayuntamientos, la Fundación Unicaja y la propia Consejería de Cultura y Deporte.

Las cuatro orquestas institucionales de Andalucía realizarán un total de dieciséis actuaciones en esta nueva temporada. De Huelva, donde tendrá lugar el primer concierto -en septiembre-, la gira llegará a Jerez el próximo 24 de octubre, con la Orquesta Filarmónica de Málaga, y el día 30 de octubre a Jaén, con la Orquesta de Córdoba. El 14 de noviembre, el programa se estrena en el Gran Teatro Falla, en Cádiz, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS).

Los conciertos continuarán el 24 de enero en Roquetas de Mar, con la Orquesta Ciudad de Granada, y el día 27 de febrero en Huelva, con la Orquesta de Córdoba. El 14 de marzo, la Filarmónica de Málaga actuará en Almería capital, y el día 20 de ese mes, la Orquesta de Córdoba, en el Teatro Auditorio de El Ejido. En abril -el día 11-, el programa vuelve al Gran Teatro Falla -en esta ocasión con la Orquesta Ciudad de Granada-, y también hará parada en el Auditorio Casa Colón de Huelva, el día 12, con la Filarmónica de Málaga, y el día 18, con la ROSS.

En el mes de mayo, la Sinfónica de Sevilla actuará en el Teatro Cervantes de Linares -el día 9-, y el día 23 en el Auditorio Maestro Padilla. Por su parte, la Orquesta Ciudad de Granada con la propuesta 'Del nuevo mundo' llegará al Auditorio del Hospital de Santiago, en Úbeda, y el día 30, la Filarmónica de Málaga acercará la música sinfónica al Patio de la Antigua Universidad de Baeza. El ciclo cerrará su programación en el Teatro Villamarta el próximo 5 de junio de 2026, con la Orquesta Ciudad de Córdoba.

