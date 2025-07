Pola Oloixarac llega a Cádiz para presentar 'Bad Hombre' en la Feria del Libro

Será una de las protagonistas de la programación de este viernes en la Feria del Libro de Cádiz. Pola Oloixarac llega a la capital gaditana para presentar su novela 'Bad Hombre' junto a Lucía Benítez en el Espacio Pilar Pasamar a partir de las 21:30 horas. Se estrena en la Feria y en la ciudad, ya que será su primera vez, lo que reconoce que le hace «ilusión».

La propia autora da las claves sobre el origen de su obra: «esta novela empezó con unas escenas que me pasaron a mí, con mujeres que querían que me sumara a unas cancelaciones muy fuertes, por ejemplo, me decían que alguien era un violador serial, cosas como muy bravas. Entonces yo, en ese momento,que me convierto en una especie de detective porque quiero saber qué hicieron estos hombres. Es un castigo colectivo que genera que muy rápidamente estas personas queden a un lado de la sociedad».

Sobre esto, destaca que «a mí me interesa muchísimo el feminismo y me interesa mucho como la idea de proteger a las mujeres, y me daba cuenta de que había esta conversación y que todo el mundo hablaba de algo que no se podía decir en voz alta, que tenía que ver con que muchas veces hay una causa súper virtuosa y noble como es la idea de que tenemos que proteger a las mujeres de la violencia, pero a veces hay agendas personales». «Por ejemplo, te rompen el corazón y tú tienes la posibilidad de arruinarle la vida al tipo como si fuera un crimen perfecto. Es fácil de hacer, no requiere como una gran ingeniería y tiene un efecto inmediato, es como una especie de poder un poco irresistible», explica.

Sobre esta idea construye el relato en el que investiga distintos casos de hombres y de mujeres que la contactan. «Me pongo como a investigar cómo se da esta guerra nuclear que se desata, que hace que una mujer enamorada o despechada de pronto se convierte en una bomba nuclear que termina con la vida social de un tipo, o incluso con su trabajo», cuenta. Y continúa reconociendo que «es un tema un poco escabroso porque a ver, a mí como me importa mucho el feminismo, digamos, me importa la protección de las mujeres y su cuidado. Pero me he dado cuenta de que esto era algo que era un secreto a voces».

«Todo el mundo estaba hablando de cosas así que pasaban, como estas que yo narro, y la novela es el lugar perfecto para esto porque podía investigar todos los grises y los claroscuros de estos personajes», explica Pola.

Presencia femenina en la cultura

Como mujer e interesada en el feminismo, Pola Oixarac aprecia crecimiento de la presencia femenina en el mundo de la cultura: «cada vez somos más, no solo las mujeres que escribimos, también las mujeres que editamos, las mujeres que compramos los libros. Me parece que hay de pronto algo muy fuerte y, además, las historias que más nos interesan tienen que ver con mujeres y con su poderío». Esto asegura que es para ella «una gran fuente de inspiración».