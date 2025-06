Pistoletazo de salida al South International Series Festival de Cádiz: fecha, primeras confirmaciones y novedades

Pistoletazo de salida oficial para South International Series Festival, cita que ha celebrado esta mañana la presentación de su tercera edición, en la Sala Equis de Madrid, desvelando buena parte de las novedades de esta cita, que en este 2025 tendrá lugar nuevamente en Cádiz, entre los días 12 y 17 de septiembre.

Con la presencia y participación de Carles Montiel y Joan Álvarez, director y exdirector de la cita seriéfila; Bruno García, alcalde de la ciudad; y Almudena Martínez, presidenta de la Diputación de Cádiz, entre otras autoridades, el acto ha sido también el escenario perfecto para presentar el cartel oficial de esta edición, una creación que, por segundo año consecutivo, es obra del reconocido artista Okuda San Miguel, quien ha reinterpretado la icónica carta de ajuste televisiva como símbolo de la diversidad y evolución del medio audiovisual, y en palabras del propio autor, es «un estallido cromático con máscaras indígenas futuristas, que rinde homenaje al dinamismo y la transformación constante del universo seriéfilo».

Entre las principales novedades recordadas en la presentación sobre esta III edición de South International Series Festival, se encuentra la incorporación del Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere como nuevas sedes del festival: mientras que el primero acogerá las galas de inauguración y clausura, además de las proyecciones de la Sección Oficial de Ficción, el Teatro del Títere será espacio principal para la sección de No Ficción, continuando el Palacio de Congresos como sede de la programación profesional, prensa y acreditaciones, y las proyecciones de Sur.

Primeros nombres confirmados

La tercera edición de South International Series Festival arranca con una selección de títulos que combinan talento emergente, diversidad temática y formatos innovadores.

En esta ocasión, el certamen vuelve a apostar por una Sección Oficial donde la Ficción destaca por la mezcla de propuestas internacionales y producciones nacionales con fuerte identidad autoral. Desde Canadá llega Corbeaux, una serie de las productoras Encore Télévision Inc. y Québecor Contenu, de narrativa poderosa y atmósfera inquietante, que amplía los márgenes del thriller psicológico, mientras que desde Reino Unido llegará What It Feels Like for a Girl, un drama adolescente salvaje y anárquico que distribuirá en España Filmin, se inspira en las memorias de la periodista y activista trans Paris Lees.

En el panorama español destaca la presencia de dos títulos que exploran nuevas formas de contar historias desde lo personal y lo urbano: Ella, maldita alma, serie de Mediaset España protagonizada por Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova, que narra una historia de amor imposible, que ya estuvo presente como Avance en 2024 en el festival; y El Centro, un thriller que narra los entresijos del CNI, protagonizado por Juan Diego Botto, Elena Martín e Israel Elejalde, abanderado por Movistar +.

En la Sección Oficial de No Ficción, South pone el foco este 2025 en Una historia muy heavy, producida por RTVE Play, que revisa la historia reciente de la música y la contracultura en España a través de los grupos Barón Rojo y Obús. Se une a ella la confirmación también de Making Manson, producción estadounidense de Renowned Films que se sumerge en el legado oscuro de Charles Manson a través de 20 años de conversaciones inéditas.

Por su parte, Sur continúa siendo uno de los sellos distintivos de South, dedicado a historias contadas desde Andalucía. En dicha línea encontraremos a Cuando nadie nos ve, producción original de Max que se adentra en la intimidad de una comunidad marcada por silencios heredados y resistencias invisibles, junto a dos temáticas tan distintas como la Semana Santa y el mundo militar.

El Antivlog, creación de Celia de Molina, nominada al Goya, y que cuenta con Bayona y Natalia de Molina en su reparto, rompe los códigos del relato digital tradicional para explorar la identidad en la era del contenido efímero, mientras que Las Tres Mil celebran la vida, protagonizada por el influencer y tiktoker Manuel Jiménez, ofrece un emocionante testimonio colectivo desde uno de los barrios más emblemáticos de Sevilla, apostando por la esperanza, la cultura y memoria viva como forma de resistencia.

También se ha avanzado que la programación de esta III edición del festival incluirá nuevas secciones como Revival, dedicada a grandes títulos que han marcado la historia de la televisión y con la que próximamente se anunciará una gran sorpresa para el público, y Spotlight South, heredera y unión de las anteriores secciones «Joyas» y «Panorama», que anuncia como primer título destacado para esta edición de 2025 la temporada 2 de Crimen y Ley.

Además, en Avances ya se ha dado a conocer el primero que podrá disfrutarse en esta tercera edición: Los Chorys, de RTVA. Junto a todo ello, en el ámbito de industria y formación destaca el escritor y productor Chris Brancato, creador de series como Narcos (2015) y El Padrino de Harlem (2019), que impartirá una masterclass. Además, dos de los mejores directores de docuseries y documentales deportivos y musicales de este país, los gaditanos Jorge Laplace y Alexis Morante impartirán la charla De Alcaraz a Alejandro Sanz: el reto de filmar a las grandes estrellas. Los cineastas nos revelarán cómo es posible aproximarse al lado más íntimo de estas grandes figuras mediáticas.

Con estas citas y las que se conocerán a lo largo de las próximas semanas, South International Series Festival se consolida, por tercer año consecutivo, como un espacio para descubrir nuevas voces y formas de mirar el mundo a través de las series.

Premios 'Ciudad de Cádiz'

Como en anteriores ediciones, el apoyo institucional ha sido clave para el crecimiento de South International Series Festival, que este año amplía su alcance y ambición con nuevas sedes y una programación reforzada. En este sentido, Carles Montiel ha destacado en su comparecencia la creación del premio «Ciudad de Cádiz», un galardón otorgado por un jurado ciudadano formado por representantes de algunos de los colectivos más representativos de la ciudad, reforzando así su implicación con el festival.

Este galardón refuerza el vínculo del festival con su entorno, dando voz a entidades que reflejan la riqueza cultural y social de la ciudad. El jurado contará con representantes del mundo local gaditano, incluyéndose en él rostros pertenecientes al carnaval, la comunidad universitaria o el tejido creativo local: desde una mirada popular y crítica, este premio reconocerá valores artísticos, sociales y de diálogo entre generaciones y culturas.

South International Series Festival y la Universidad de Cádiz renuevan su colaboración un año más, con el objetivo de fomentar la participación de la comunidad universitaria como nuevos públicos. Para ello, se activarán los cuatro campus provinciales, donde se desarrollarán actividades específicas adaptadas a los intereses del alumnado, junto con campañas de comunicación dirigidas a este público y facilidades para su integración en la programación del festival.

Además, el Vicerrectorado de Cultura y Sostenibilidad de la UCA refuerza esta alianza estratégica, aportando su experiencia en la creación de programas culturales y académicos dirigidos al entorno universitario. Esta colaboración permitirá ampliar la participación crítica y activa de los estudiantes, vinculando el conocimiento con el territorio y fomentando su formación integral a través de propuestas que conectan cultura y aprendizaje.

South también promoverá de nuevo la alianza internacional contando, una edición más, con la Writers Guild Foundation (WGF) como institución oficial colaboradora. Esta institución de referencia mundial en el ámbito del guion y la escritura audiovisual pone a servicio del festival uno de sus miembros más distinguidos, el escritor y director Chris Brancato, para impartir una clase magistral que versará sobre la experiencia profesional del invitado como uno de los creadores de series de televisión referente del ámbito internacional, reforzando nuestro compromiso con la excelencia creativa.

A su vez, el festival le entregará el Premio Honorífico Internacional SISF, en reconocimiento a su trayectoria, y a su contribución al desarrollo del lenguaje audiovisual y procesos creativos en el ámbito internacional.

Ayuntamiento y Diputación refuerzan su apoyo

Durante la presentación en Madrid, tanto el Ayuntamiento de Cádiz como la Diputación de Cádiz han vuelto a reafirmar su compromiso con un evento que consolida a la ciudad como referente cultural y audiovisual. En este sentido, el alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado que «South International Series Festival tiene un gran impacto en la ciudad. Por una parte, en lo cualitativo porque sitúa a la ciudad en el perfil cultural que queremos tener y porque los gaditanos y las gaditanas ya han hecho suyo este evento.

En lo cuantitativo porque también genera un impacto económico directo e indirecto en la ciudad que es muy importante. Nosotros queremos que los eventos que se organizan en nuestra ciudad dejen huella y South la deja dando una imagen muy positiva de Cádiz«. Bruno García ha hecho hincapié en que este año se suman como sedes de South »dos espacios emblemáticos de la ciudad como son el Gran Teatro Falla y el Teatro del Títere, lo que vendrá a sumar de manera positiva a la que es considerada como la casa de South, el Palacio de Congresos«.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, se ha referido a Cádiz como «una provincia en la que suceden grandes eventos todo el año porque tiene alma, capacidad organizativa y apoyo institucional». En este sentido ha subrayado la «consolidación del festival South y de Cádiz como escenario anfitrión, por su impacto en la economía local y en la promoción de la provincia en el universo de la industria audiovisual».

Martínez del Junco ha refrendado «el compromiso de la Diputación con los grandes proyectos ligados a la Cultura, porque la Cultura no caduca y es una aliada para el desarrollo socioeconómico», destacando la reciente creación en el seno de la Diputación de la Oficina de Grandes Eventos. Por último, ha hecho un guiño directo a la industria para seguir poniendo el foco en la provincia de Cádiz como plató de cine: «Nuestro objetivo es crear oportunidades en el territorio y, para ello, trabajamos en alianza público-privada. Cádiz es historia, luz, sensaciones, sonidos y un destino para las series en el que cuidamos mucho el factor humano. Las productoras pueden encontrar aquí casi cualquier escenario imaginable y, además, un trato excelente, algo que puede marcar la diferencia en el resultado de un trabajo. Animamos a las productoras a venir porque les merecerá mucho la pena«.