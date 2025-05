La pasión por Los Beatles muestra su latido en Cádiz

Este pasado martes día 27 de mayo, a las 19 horas, tuvo lugar en la Sala San Nicolás Bajo del Castillo de Santa Catalina de la capital gaditana la inauguración de la exposición 'In my life', colección de The Beatles de José Manuel Peña fundamentalmente compuesta de objetos y discos originales de los años sesenta. Todo este material estará expuesto hasta el 29 de junio.

Posteriormente, se celebró un concierto acústico de La Banda de Eleanor Rigby, versión acústica a cargo del propio José Manuel Peña y Fran Pena, en el patio del Castillo. Fue una tarde agradable para quienes pudieron disfrutar de las canciones del mítico grupo de Liverpool y algunos aprovecharon el marco para presenciar un bonito atardecer a ritmo de buena música.

José Manuel Peña es presidente del Club de Fans de Los Beatles en Cádiz y participa en estas jornadas que un año más cuentan con el apoyo de la UCA y de la Diputación de Cádiz. Se celebran desde este pasado martes y hasta el viernes día 30 en diferentes escenarios.

Las jornadas comenzaron este martes con la inauguración de la exposición «In my life, música y recuerdos» en el castillo de Santa Catalina. Y le siguió el concierto acústico de Fran Pena y José Manuel Peña.

Este miércoles 28 de mayo Ezequiel Rebollo ofrecerá una conferencia sobre 'La percusión auxiliar en las canciones de los Beatles' en el edificio Constitución 1812, a las 19:00 horas.

El jueves 29, a las siete de la tarde, programa en directo 'El quinto Beatle' , de Marta G. Navarro, en el edificio Constitución 1812.

Y el viernes 30, concierto de 'La Banda de Eleanor Rigby', a las 20:00 horas, en el edificio Constitución 1812.

Todas las actividades son gratuitas.