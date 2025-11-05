La novela negra con sello gaditano se hace grande en la segunda edición de Gaditanoir

Cádiz vuelve a convertirse en territorio 'noir' con la celebración de la segunda edición del Festival Literario de Novela Negra, Gaditanoir. La Editorial Kaizen es la entidad organizadora de esta cita cultural que se desarrollará desde el 5 al 8 de noviembre en la Casa de Iberoamérica como espacio de encuentro principal y que traerá hasta la capital gaditana a una treintena de autores y autoras procedentes de todo el territorio nacional, aunque con una mirada especial hacia las letras gaditanas, con hasta 15 representantes de la provincia, y también con vocación internacional.

El Palacio Provincial ha sido el escenario escogido para la presentación del Festival, que ha contado con la intervención de distintas autoridades. Entre ellas, el vicepresidente tercero de la Diputación, Jacinto Muñoz, que ha puesto el acento en el potencial de un evento cultural de este calado como elemento desestacionalizador del sector turístico en la provincia de Cádiz. También se ha referido a la especial vinculación del festival con Iberoamérica y ha reivindicado Cádiz como escenario y «fuente de inspiración inacabable para la novela negra».

Por su parte, el concejal delegado de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, ha asegurado que «una vez más, el Ayuntamiento de Cádiz se suma a la celebración de este festival de novela negra que, en apenas dos años, se ha convertido en un referente dentro de este tipo de festivales literarios que se celebran en muchas ciudades españolas, y donde ya aparece la ciudad de Cádiz gracias a Gaditanoir». En este sentido, ha añadido que «este equipo de Gobierno está comprometido con un modelo de ciudad donde la cultura es primordial, una apuesta que llevamos a cabo con numerosas iniciativas que hemos puesto en marcha, como el programa 'Orgullos@s de nuestra historia' o Cádiz, ciudad de libro, entre otras«.

El comisario de Gaditanoir, Alberto Puyana, ha aportado los detalles de un programa que mantiene su espíritu divulgativo y participativo, combinando mesas redondas, charlas temáticas, presentaciones literarias y actividades académicas para acercar el género negro a todos los públicos.

El festival arrancará el miércoles 5 de noviembre en el Centro Asociado de la UNED (Plaza de San Antonio), en el marco de las II Jornadas Noviembre Negro, con un bloque dedicado al análisis del auge del noir contemporáneo desde una perspectiva literaria y editorial. La directora de la UNED en Cádiz, Montserrat Navarro, ha trasladado a los responsables de la organización de Gaditanoir la intención de mantener la colaboración con este proyecto «que nos permite crecer juntos en la difusión del género negro en Cádiz».

En la sesión inaugural participarán la propia Montserrat Navarro, Isidoro Martín (director de las Jornadas) y Alberto Puyana, que presentarán el programa de las II Jornadas Noviembre Negro. A continuación, los editores Daniel Heredia, Javier Fornell y Daniel Lanza Barba ofrecerán su visión del género en el mundo editorial. A continuación, autores como Hugo Andrés Castro, Aida Agraso y Alicia Domínguez reflexionarán sobre los retos narrativos del género en una mesa titulada 'Aspectos clave de la creación literaria en el género negro'.

Casa de Iberoamérica, epicentro de la novela negra

El jueves 6 de noviembre, Gaditanoir se trasladará a su sede principal, la Casa de Iberoamérica, donde durante tres jornadas (jueves, viernes y sábado) se sucederán los coloquios, presentaciones y debates. El jueves abrirá con 'La Isla Negra', un encuentro entre Eduardo Formanti y Enrique Montiel de Arnáiz que explorará los vínculos entre la Bahía de Cádiz y la narrativa criminal. Le seguirán 'Carnavanoir', con David Monthiel y Cristina Braza, que mantendrán una conversación sobre los códigos del género y la idiosincrasia gaditana; y 'Negro y fantástico', con Jesús Cañadas y Eba Martín Muñoz, moderados por Jesús Relinque, que abordará los cruces entre lo sobrenatural y lo policial. La jornada se cerrará con la presentación de 'El albatros negro', de la escritora María Oruña, dentro del ciclo 'Las mujeres cuentan', patrocinado por CSIF.

El viernes 7, el festival seguirá con mesas dedicadas a la ciudad y sus ecos literarios: 'Pongamos que hablo de Madrid' (con Rafa Marín y Lola Montalvo), 'Misterios de Chiclana… y Perú' (con Blanca Cabañas y Antonio Muñoz de la Vega) y 'Manual del Buen Noir', con Eduardo Fernán-López y Javier López Menacho. La jornada concluirá con una doble presentación: 'El cazador de libros', de Alberto Caliani, y 'Flor de agua', de Marta Huelves, dos autores de gran éxito dentro del panorama negro actual.

El sábado 8 de noviembre será el día grande del festival, con una completa jornada de mañana y tarde. Por la mañana, 'Noir del Sur' reunirá a Luis Rodríguez Guerrero, Israel Díaz Reinado y Aida R. Agraso; le seguirá la mesa técnica '¿Por qué nos gustan los crímenes?', a cargo de Antonio Sanz Fuentes y Hugo de Andrés, y una presentación con Alberto Puyana y Ángel G. Osuna.

Por la tarde, llegarán 'Crimen organizado', con Óscar Lobato y Juan González Mesa; la presentación del Premio Alexis Ravelo de Novela Negra 2024, con Sergio Mira Jordán y Mauro Barea, moderados por Gregori Dolz; y una conversación entre Carlos Salem y Gregori Dolz sobre la obra del escritor argentino.

La jornada culminará con la gala de clausura y la entrega de los Premios Gaditanoir 2025. En esta ocasión, el jurado del II Premio José Rasero Balón a la mejor novela negra publicada en 2024 ha elegido como novelas finalistas a 'El puente', de Ángel G. Osuna; 'Las lágrimas de Iliria', de Óscar Lobato; y 'Siempre vienen de noche', de Alberto Caliani. El fallo se dará a conocer durante la gala de clausura en la Casa de Iberoamérica.

Además, el festival entregará el Premio Honorífico Gaditanoir 2025 al escritor Juan Bolea, considerado uno de los maestros del género negro en España, en reconocimiento a su trayectoria y su contribución al desarrollo de la novela criminal contemporánea.

Durante la clausura también se anunciarán los ganadores del V Premio The Riverside de Relato Corto, dedicado a las mejores historias breves del género. «Estos premios reflejan el compromiso del festival con la literatura y con la creación que nace desde el sur. Cádiz y su entorno están llenos de voces potentes que merecen ser escuchadas», subraya Puyana.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha agradecido la iniciativa de los organizadores por llevar a cabo un festival literario que ya es referente dentro de España y que este año cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura.

El programa completo de la segunda edición de Gaditanoir y toda la información referente al Festival se puede consultar en la página web del Festival.

El Ayuntamiento de Cádiz–dentro de su proyecto cultural Cádiz Ciudad del Libro- volverá a colaborar con esta iniciativa por segundo año, junto a instituciones como la Diputación Provincial de Cádiz, el Ministerio de Cultura del Gobierno de España, la UNED, el sindicato CSIF y el Hotel Olom.

