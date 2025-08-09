Nace el certamen de poesía Juan Carlos Aragón

La Fundación Juan Carlos Aragón, en su compromiso con la promoción de la cultura y la creación literaria, convoca el I Certamen de Poesía 'Juan Carlos Aragón', en colaboración con la Fundación Cajasol.

Las bases son las siguientes:

1. PARTICIPANTES. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, siempre que las obras se presenten en lengua castellana. En el caso de los menores de edad, se deberá adjuntar una autorización del tutor/progenitor.

2. TEMA Y EXTENSIÓN. El tema del libro de poemas será libre. Cada participante podrá enviar una sola obra. Los poemas deberán ser originales e inéditos, no premiados en otros concursos, ni en espera de resolución en otros certámenes. La extensión será de entre 300 y 500 versos, en formato PDF, tipografía Times New Roman o Arial, tamaño 12, interlineado1,5.

3. PRESENTACIÓN Y ENVÍO. Se enviarán poemarios al correo poesia@fundacionjuancarlosaragon.org donde se le dará un número a cada poemario que es lo que verán los jueces.

Archivo 1: Poema firmado con pseudónimo, titulado «POEMA - [Título]».

Archivo 2: Plica con datos personales (nombre completo, pseudónimo, título del poema, dirección, teléfono, correo electrónico y breve biografía literaria). Plazo de envío: Hasta el 1 de octubre de 2025 (inclusive).

4. JURADO. El jurado está compuesto por Juan José Téllez, en calidad de presidente, Josefa Parra, Marta Gamera y Manuel Barea, cuatro relevantes nombres de las letras españolas, cuyo fallo será inapelable. Este jurado publicará el ganador del certamen el 16 de diciembre, Día de la Lectura en Andalucía, en memoria de Luis de Góngora y de la Generación del 27.

5. PREMIO. Se establece un único premio con una cuantía de 700 EUROS. Se publicará el Poemario ganador, cuya edición se presentará en tiempo y forma en la ciudad de Cádiz. Del libro, se entregarán 50 ejemplares a su autor, en concepto de derechos de autor.

6. ENTREGA DE PREMIOS. El fallo del jurado se dará a conocer en diciembre de 2025, a través de la web y redes de la Fundación. La entrega de premios se celebrará en un acto público en la sede de dicha Fundación, con lectura de alguno de los poemas del libro ganador.

7. CESIÓN DE DERECHOS. La persona premiada cederá a la Fundación los derechos de publicación de su libro de poemas, en su primera edición, por un periodo de cinco años, sin perjuicio de los derechos de autor que les corresponden.

8. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. La participación en este concurso implica la plena aceptación de estas bases. Cualquier situación no prevista será resuelta por la organización.

