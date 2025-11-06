Rosalía menciona este municipio de Cádiz en una de las canciones de su nuevo disco: «¿En qué momento?

La cantante Rosalía ha sorprendido a sus seguidores con una mención especial a Jerez de la Frontera, un municipio gaditano que se ha colado en la letra de su nueva canción «Reliquia», un adelanto de su esperado álbum.

Esta revelación no ha pasado desapercibida, especialmente para un fan de la artista, @antoniombesito, quien compartió su emoción en TikTok al escuchar la frase: «Yo que perdí mis manos en Jerez». Su reacción, espontánea y llena de asombro, rápidamente se hizo viral, con miles de usuarios de las redes sociales compartiendo su sorpresa por esta conexión entre la artista y la ciudad andaluza.

Mención a Jerez

La mención a Jerez en la canción es un claro guiño a las raíces flamencas de Rosalía, que siempre ha logrado fusionar lo tradicional con lo contemporáneo. La artista, reconocida por su capacidad para llevar el flamenco a nuevos horizontes, ha vuelto a demostrar su maestría al incorporar los sonidos y la estética flamenca con los géneros más actuales, como el pop, el reguetón y la electrónica.

Un momento del videoclip de Rosalía

Reliquia

El éxito de Rosalía sigue imparable. A tan solo unas horas de haber lanzado el tema «Reliquia» el pasado 4 de noviembre en Spotify, la canción fue retirada sin explicación alguna, lo que dejó a muchos fans especulando sobre si se trataba de un error o si era una acción planificada.

Sin embargo, el impacto de la canción fue inmediato, y su primer avance en el álbum, «Berghain», que colaboró con Björk e Yves Tumor el pasado 27 de octubre, ya ha acumulado más de dos millones de visualizaciones en YouTube y superado los 23 millones de reproducciones en Spotify. Este éxito refleja la devoción de sus seguidores y el interés global por cada uno de sus lanzamientos.

Rosalía ha creado una comunidad de fans que sigue su evolución artística con entusiasmo, y cada uno de sus movimientos genera gran expectativa. La artista catalana se ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, gracias a su capacidad para revolucionar géneros musicales y fusionar su herencia cultural con una estética global.

