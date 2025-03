Paloma San Basilio brillará en el Tío Pepe Festival de Jerez

Paloma San Basilio, una de las voces más personales y destacadas del universo musical, se prepara para despedirse definitivamente de los escenarios con su gira 'Gracias', que convertirá en histórico el cartel de Tío Pepe Festival 2025. Con una elegancia artística y un talento indiscutibles, San Basilio ha dejado una huella imborrable en la industria, convirtiéndose en un referente para varias generaciones de amantes de la música.

Tras 50 años de carrera profesional, la cantante entona un emotivo adiós cargado de amor y gratitud hacia su público, que tendrá la oportunidad de volver a corear sus grandes éxitos el 26 de julio en las bodegas jerezanas.

Con esta gira, Paloma San Basilio desea expresar su profundo agradecimiento a quienes han sido parte de su increíble viaje en la música. Desde sus leales seguidores hasta todos los colaboradores y amigos que la han acompañado en su extensa y exitosa trayectoria. «Siento que hay otros recorridos que debo empezar o continuar, pero antes de ello, no quiero dejar esta increíble aventura sin darles una y mil veces las gracias. Siempre vivirán en mi corazón», recuerda la artista, una de las voces más respetadas en el mundo de la música, reconocida con múltiples discos de oro y platino y galardonada con numerosos reconocimientos como el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical (2006) o la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2021).

El concierto que ofrecerá en Jerez de la Frontera promete ser un espectáculo emocionante y conmovedor en el que la madrileña repasará los éxitos que han jalonado los 33 discos publicados durante toda su carrera, con la que ha trascendido fronteras geográficas, culturales y generacionales. La noche del 26 de julio será una oportunidad única para rendir homenaje a una de las figuras más importantes de la música en español y celebrar el legado de una verdadera leyenda. Las entradas pueden adquirirse ya en la página web www.veraneaenlabodega.com.

Una cita cultural y enoturística única

La XI edición de Tío Pepe Festival pivota sobre una programación excepcional que reunirá un impresionante cartel en los escenarios del Patio de la Tonelería y la Bodega Las Copas, ofreciendo al público una experiencia memorable. Tío Pepe Festival reúne un cartel musical excepcional en Jerez, destacando a Carlos Santana, uno de los mejores guitarristas del mundo; a la legendaria diva del sonido disco Gloria Gaynor; al grupo californiano que ha revolucionado el pop, The Beach Boys; Jethro Tull con su gira Las 7 Décadas; la banda Rumours of Fleetwood Mac; el espectáculo This is Michael con Lenny Jay y Jennifer Batten, y la celebración de los 40 años de Duncan Dhu con Mikel Erentxun. Ana Belén, Coque Malla, Rosario, Pastora Soler, Maldita Nerea, Café Quijano, Marina Reche, Pitingo y María José Llergo suman diversidad artística, desde el pop y el flamenco contemporáneo hasta sonidos icónicos del rock español. El humor estará además presente con Aguilera, Mení y Manu Sánchez en Tío Pepe Comedy. Se consolida así el ciclo Veranea en la Bodega como una cita cultural y enoturística única.

Solera y Compás complementará la programación de Veranea en la Bodega 2025 con dos referentes internacionales de la guitarra flamenca contemporánea: Antonio Rey (9 de agosto), galardonado con dos Latin Grammys y nominado al Grammy Awards 2025, y Yerai Cortés (14 de agosto). El ciclo contará además el 15 de agosto con Rancapino Chico, que presentará Hijo del Cante. Por su parte, Territorio Jerez llegará a las bodegas el 11 de agosto. Dirigido por Manuel Valencia con Juana la del Pipa, Ezequiel Benítez, David Carpio, Manuel Monge, Antonio Higuero y Manuel Valencia y las palmas de Juan Diego Valencia y Javier Peña, este espectáculo evoca todo un universo de sonidos y aromas jerezanos.

En 2024 Tío Pepe FESTIVAL fue reconocido con el Premio a la Promoción Turística de la provincia de Cádiz por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz. Asimismo, la oferta enoturística de Bodegas TÍO PEPE ha recibido el prestigioso galardón de World's Best Vineyards 2024. En 2023, fue además galardonado por la Junta de Andalucía en la categoría de Mejor Trayectoria Turística. Estos reconocimientos se suman a otros logros obtenidos por el festival a lo largo de los años como el premio a la Mejor Experiencia Enoturística con mención especial de ACEVIN; el Best Wine Event otorgado por la revista Drinks International; Además, ha sido distinguido como el Mejor Evento Enológico del Mundo en la séptima edición de los premios Drinks International's Wine Tourism Challenge.

ACEVIN también premió al festival en sus Premios de Enoturismo por su propuesta innovadora que une vino, cultura, arte, gastronomía y ocio, ofreciendo una experiencia enoturística única y de alta calidad en las propias bodegas.

Veranea en la Bodega 2025 cuenta con el patrocinio de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Jerez-Jerez Siempre, la Junta de Andalucía y reconocidas entidades como Cajasur, Grupo Solera, Cruzcampo, Banco Santander, Howden, Fundación Cajasol, Royal Bliss, Renfe, ABC, Montesierra, Área Sur y Orange. Asimismo, cuenta con la colaboración de las empresas OTON, Spagnolo, Bodegas Campos, Flor Enea, CasaGrande, SURNAMES, Coca-Cola, Manpower, Pattio, Eonos, Soviled, Racket Club, Limasa, Ruca, Tipsa, Construcciones Caballero, Fuste, Citysightseeing, Rages, Covey, Promarketing, Rutesa, Ferretería Jerez, Impresión Guede, Sabico y Tickentradas. Los hoteles: Hotel Barceló Montecastillo, Hotel Soho Boutique, Hotel HACE Jerez&Spa, Hotel Hypotels Sherry Park, Hotel NH Avenida Jerez.