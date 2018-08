MÚSICA EN CÁDIZ Random Thinking regresa a San Fernando con un concierto en acústico El grupo isleño protagoniza este jueves las Noches del Castillo de San Romualdo

Random Thinking regresa a su hogar, a San Fernando. Los hermanos isleños Aurora y Ángel protagonizan este jueves el ciclo 'Noches del Castillo' que se desarrolla en la fortaleza de San Romualdo con un concierto en acústico, un formato cercano y cálido para un disco muy visceral.

Los isleños están inmersos en una exitosa gira que les ha llevado a agotar entradas en prestigiosos escenarios como la Sala Clamores de Madrid y el Real Alcázar de Sevilla, donde han actuado colgando el cartel de «no hay billetes» en tres ocasiones en menos de un mes. Este jueves Random Thinking actuará en San Fernando, en el Patio de Armas del Castillo de San Romualdo, a partir de las 22.00 horas. La entrada será gratuita aunque hay que recoger una invitación que estará disponible durante el día previo a cada espectáculo y durante el propio día en el castillo de San Romualdo (de 10.00 a 14.00 horas).

El 1 de septiembre, Aurora y Ángel visitarán de nuevo Cádiz pero en esta ocasión se rodearán de su banda para actuar en la XX Edición del Festival Internacional de Música Étnica de Chiclana, dentro de la gira presentación de su nuevo disco que les ha valido el reconocimiento unánime de crítica y público.

Aquí y ahora

‘Right here and now’ es una apuesta por la cara más alternativa del folk rock contemporáneo. «El presente como lo único que realmente nos pertenece, la superación de nuestros propios miedos y la libertad, son las premisas de estas once canciones», explican Ángel y Aurora.

En los once temas, cantados todos en inglés, reinan la voz y las guitarras pero arropadas por bajo, violín, saxo, órgano e incluso harmónica y acordeón. El bluegrass y folklore irlandés cristalizan en temas como ‘Gonna take some faith’ y ‘Living it up’. El dolor más profundo del alma humana, la pérdida de un ser querido y el miedo a la muerte aparecen en la sugestiva ‘Live to tell’, donde la maestría de la guitarra de Ángel y la expresividad vocal de Aurora retoman el sonido folk. Testigo que recoge la cálida pieza instrumental ‘Distant hearts’. La juguetona y felina 'Borli' cierra un disco colorista y cuajado de sentimientos y de vivencias.

Este segundo disco está producido por los propios hermanos Aurora y Ángel y con 'Caco' Refojo (ganador de tres premios Grammy) en la ingeniería de sonido, el disco está grabado en analógico y en directo en PKO Studios (Boadilla del Monte, Madrid). El diseño gráfico de la obra corre a cargo del diseñador británico Ian Ross, responsable, entre otros, de la mítica portada de Mike Oldfield 'Tubular Bells'.

Random Thinking, primer disco debut

Su primer álbum, titulado como el grupo y que vio la luz en diciembre de 2014, llegó de manera natural tras años componiendo y jugando con los acordes y las melodías.

La pasión de Ángel y Aurora por la música nació cuando aún eran unos críos y escuchaban, quizás sin prestarle demasiada atención, las melodías de la colección de vinilos de su padre. Aprendieron a tocar la guitarra clásica con 14 años con un maestro del Conservatorio de Málaga que había desarrollado un método de enseñanza propio, y poco a poco, los sonidos folk, el blues, el jazz y el country fueron haciendo hogar en su corazón: «Es curioso porque escuchábamos desde Camarón y zarzuela hasta a los Eagles y Bob Dylan».

Próximos conciertos:

San Fernando- Sábado 23 agosto- III Noches Castillo de San Romualdo

El Ejido (Almería)- Viernes 24 agosto- XXI Ciclo Castillo Guardias Viejas

Sevilla- Sábado 25 agosto- Real Alcázar

Chiclana- Sábado 1 Septiembre- XX Festival Internacional Música Étnica

Castro Urdiales (Cantabria)- Sábado 15 septiembre- Festival Marítimo a la Mar

Madrid- Sábado 22 septiembre

Gilena- Domingo 30 septiembre

La Puebla de Cazalla-Viernes 19 octubre

Santiponce- Viernes 26 octubre

Illescas (Toledo)- Sábado 27 de octubre

Valencina de la Concepción- Viernes 30 noviembre

Cádiz- Miércoles 24 abril- Gran Teatro Falla