Juan Magán: «Estoy orgulloso de haber nadado contra corriente» El creador del electro latino hace un repaso a sus diez años en la música y adelanta sus nuevos proyectos

ANA CRISTINA RUIZ

Juan Magán es un visionario de éxitos y esto se traduce en los diez años que lleva en la música. Creador de grandes hits sigue siendo el rey del verano, ya que cada temporada nos hace bailar a todos al ritmo del electro latino. Considerado el fundador de este estilo, el barcelonés no se impone a las tendencias musicales y confiando en su creatividad no para de lanzar temas pegadizos. El último de ellos, 'Usted' junto a Mala Rodríguez y 'Ni la hora' con Ana Guerra. Ahora regresa a El Puerto de Santa María como cabeza de cartel en el Puro Latino Fest para electrizar a su público más fiel con sus ritmos latinos.

¿Con qué nos impresionará Juan Magán en el Puro Latino Fest?

Es difícil impresionar a una tierra que me conoce tanto y que posee tanto talento, arte e hijos pródigos que hicieron y hacen historia. Yo trataré de llevar mi energía con mis canciones de siempre, las que estrené recientemente y las que aún no vieron la luz, pero están a punto de hacerlo. Versiones inéditas y mucha interacción con la gente.

Considerado el fundador del electro latino, ¿cuál fue la clave que le catapultó al éxito?

Quizás liberarme de los prejuicios que un círculo grande de gente a mi alrededor tenía respecto a la música que más me gustaba. Fusioné pequeñas dosis de música electrónica con la esencia de diversos géneros latinos; los ingredientes perfectos para llegarle al mayor número de personas posible. Acogieron muy bien mi propuesta al otro lado del charco y vino reforzada de vuelta a mi país natal y el resto de Europa. A día de hoy me siento muy orgulloso de haber nadado contra corriente, si hubiera sido fácil seguro la recompensa hubiera sido pequeña.

Diez veranos bailando con su música y creando mega hits, ¿cómo ha evolucionado su carrera musical?

Se dice pronto... Ha evolucionado dependiendo de los tempos que requiere el momento, las tendencias que soplan en los diferentes territorios, los viajes que me han marcado o las personas que he conocido. La esencia es hacer bailar ya sea lento, rápido, sensual o desenfadado.

De toda su carrera musical, ¿cuál es la canción que ha marcado su vida?

Marcó mi vida 'Bailando Por Ahí', me acogieron en los Estados Unidos, me nominaron a un montón de Grammys y se amplificó mi señal en Latinoamérica. Nunca pensé que una canción nacida en España cambiaría la tendencia musical mundial durante muchos años y eso me dio una credibilidad que hasta el día de hoy me ha acompañado en el resto de mis trabajos.

¿Qué ha variado en el Juan Magán que cantaba ‘Mariah’ respecto a ‘Usted’ de ahora?

En el momento ‘Mariah’ me encontraba experimentado con miedo a gustar y ahora soy yo mismo al descubierto haciendo lo que me gusta porque sé que cuento con el apoyo de mucha gente. Me siento orgulloso y feliz de poder representar mis raíces en combinación con mi historia. De España a República Dominicana, ida y vuelta.

Hace una década que abrió el camino hacia el electro latino, ¿qué se siente al observar que artistas de renombre como Jennifer López, Shakira o Enrique Iglesias han adaptado sus estilos al suyo?

Orgullo por el aprecio a mi creatividad, un poquito de decepción por no haber aprovechado, más si cabe, lo que un día me costó hacer y que nadie apoyaba. Pero sobre todas las cosas me llevo las experiencias vividas con esos artistas que algunos de ellos hoy en día son mis amigos. Leí una vez: «trabaja duro hasta que tus ídolos se conviertan en tu competencia» así que me lo tomé al pie de la letra.

En este sentido, ¿hay algún artista con el que no haya colaborado aún con el que le gustaría crear un tema juntos?

Me gustaría trabajar con cualquier artista que aporte algo nuevo a la música, independientemente de lo popular que sea. No hay un nombre en concreto, desde el más desconocido al más sonado o representado en la listas de venta. Hay talento en cada esquina, gracias a Dios.

Por último, ¿qué sorpresas nos traerá Juan Magán tras la gira de verano? ¿Está inmerso en algún proyecto?

Estoy trabajando en varios proyectos en español con artistas latinos, otros en inglés con afroamericanos, en portugués con brasileros.. Ultimando el lanzamiento de mi marca de ropa 'creær', ensayando con mi banda para la gira americana, discutiendo términos para películas y documentales. Mucho trabajo, feliz de poder seguir haciéndolo con el favor de mi familia y el público al que tanto agradezco.