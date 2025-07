Inyección de salsa de Marc Anthony a Cádiz e inyección de alegría de Cádiz a Marc Anthony: Valió la pena...

Un día después de que Cádiz disfrutara del concierto de Jennifer López, la ciudad se ha vuelto a poner en el mapa de los escaparates con la actuación de otro nombre propio de la escena internacional. Marc Anthony, el rey de la salsa, ha inundado el Muelle Reina Victoria con el mejor de sus productos.

«La salsa se goza y se baila», defiende Marc Anthony. Y eso ha hecho Cádiz en un bello marco para esta época estival. Gozar y bailar al ritmo de un artista que no se ha criado en dos veranos y que ha desplegado todos sus encantos para ofrecer su mejor versión y poner al público a mover sus caderas como si no hubiese un mañana.

El estadounidense de origen puertorriqueño desembarcaba en la Tacita de Plata dentro de su gira 'Mar Anthony en vivo'. Y no lo hacía solo. En el escenario le esperaba su banda, compuesta por un elenco de algo más de quince artistas, calentando motores, agitando el bote de salsa...

El inicio fue una clara carta de presentación de lo que iba a ofrecer. Tras unos minutos de imágenes con música de fondo de Marc Anthony, el gran protagonista saltaba al escenario desde bambalinas inconfundible, con ropa característica, vaqueros. camisa y chaqueta, y unas gafas de sol oscuras igual de características que tiraría al público durante la tercera canción.

Empezó Marc Anthony con fuerza con canciones como 'P'allá voy' y 'Valió la pena', que rompieron el hielo en mil pedazos. Luego fueron sonando temas como 'Y hubo alguien' y 'Hasta ayer'. Se lucía el rey de la salsa y se lucía su gran orquesta.

Llegó el turno para canciones como 'Flor pálida', 'Abrázame muy fuerte' o 'Almohada'. No faltó un guiño a José Luis Perales al interpretar a su manera '¿Y cómo es él?'. Y en la recta final de la actuación fueron cayendo canciones como 'Que precio tiene el cielo' o 'Te conozco bien'. Tampoco faltó 'Mala'. Y el colofón llegó con dos de sus grandes clásicos que todo el mundo esperaba: 'Tu amor me hace bien' y 'Vivir mi vida'. Dos horas de concierto para dejar inundado de salsa el muelle de Cádiz. Le costó despedirse. Fue de menos a más y si los pisos en Cádiz estuvieran a mejor precio no habría que descartar que se viniera a pasar aquí algunas temporadas. Él inyectó salsa... y el público de Cádiz, peculiar como pocos o ninguno más, le inyectó una alegría que falta parece hacerle.

Marc Anthony es indiscutiblemente una de las mayores estrellas del pop mundial y el salsero con más ventas de todos los tiempos, considerado el único heredero legítimo del trono del difunto Héctor Lavoes. Y lo ha demostrado. No ha sido cualquiera el artista que se ha subido en la noche de este viernes al escenario instalado en el muelle de Cádiz. Muchos argumentos avalan su posición en el escaparate internacional en el que hoy se ha colocado Cádiz: ha vendido decenas de millones de discos, ha ganado múltiples Grammys, Grammys Latinos y docenas de premios más. Y desde el lanzamiento de 'Contra La Corriente', allá por 1997, ha conseguido situarse en el Top Ten de álbumes latinos con discos como 'El Cantante' o '3.0'.

Y es que el cantante estadounidense de origen puertorriqueño, uno de los artistas latinos más queridos y reconocidos de la historia, ha recordado sus éxitos más escuchados en todo el mundo en tres décadas de trayectoria musical. Ha colaborado con leyendas como Alejandro Sanz, Gente de Zona y Maluma, ha sido premiado en multitud de ocasiones con Premios Grammy y Latin Grammy y ha vendido millones de discos. Su gira por España incluye once conciertos y finalizará el 26 de julio con un concierto en Santa Cruz de la Palma, en las Islas Canarias.

Noche larga la ofrecida por el ciclo Música del Mar. DJ Set Fran Soto amenizaba el ambiente previo de 20.30 a 22.30 horas, momento en el que Marc Anthony subía al escenario para deleitar a sus fieles seguidores. Y tras el concierto, fiesta final en el Muelle Reina Victoria hasta las cuatro de la madrugada.

Música del Mar y No sin Música: cuerda para rato

Aún queda ciclo Música del Mar por delante en el muelle de Cádiz. El sábado 19 de julio tendrá lugar el concierto gratuito de La Guardia, La Frontera y Javier Ojeda. Del 23 al 27 de julio se celebrará el Parque de Atracciones del Mar, y el viernes 1 de agosto actuará Raule, seguido de Molan los 90 el sábado 2 de agosto. El sábado 9 de agosto será el turno de Los Caños, mientras que Maka subirá al escenario el viernes 22 de agosto. Al día siguiente, sábado 23, tendrá lugar otro concierto gratuito con OBK y Seguridad Social. Y no se puede olvidar que el Festival NoSinMúsica se celebrará el 15 de agosto. El cuerpo, y la mente, pide mucho más que salsa.