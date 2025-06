Antoñito Molina presenta un avance de su nueva canción: 'Me subo por las paredes'

«Este viernes tenéis mi nueva canción 'Me subo por las paredes' con mi @abelpintos».

Antoñito Molina se frota las manos pensando en el estreno de su nueva criatura musical.

El artista roteño ha presentado a través de las redes sociales un pequeño avance de esa canción.

«Así nació, y así suena un poquito esta historia que comenzó en México, se soñó en Cádiz, se trabajó en Madrid y se grabó en Argentina. Y es que no hay nada más bonito que saber esperar a alguien que te importa…por más kilómetros y distancia, yo te siento siempre cerca y me subo por las paredes cuando no te veo«, ha transmitido.

Antoñito Molina actuará en el estadio del Cádiz CF el sábado 28 de este mes de junio en lo que será el primer concierto del 'Cádiz Music Stadium' y dentro de su gira 'Me Prometo'.