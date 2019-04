Así es «Me traicionaste», la canción de Rosalía para Juego de Tronos El tema se incluye en el álbum especial que la cadena HBO ha publicado con motivo de la octava y última temporada de la serie

Rosalía y Juego de Tronos tienen algo en común más allá de que se han convertido en auténticos fenómenos de masas. Se trata de «Me traicionaste», el nuevo single que la cantante catalana ha creado para la popular serie, cuya última temporada está ya en marcha convertida en todo un acontecimiento cultural mundial.

El tema de Rosalía, en el que colabora el peruano A. Chal aparece en el noveno lugar del disco oficial de la esta octava temporada de la esta creación de, HBO que se puso a la venta el pasado viernes 26 de abril.

Todos las canciones que se incluyen en «For The Throne» están insipiradas por la serie de fantasía épica basada en la saga literaria de George R. R. Martin y la de Rosalía no iba a ser menos, ya que las traiciones están a la orden del día en el particular universo televisivo.

Era la propia cantante catalana la que anunciaba en su cuenta de Twitter la publicación de este nuevo single, al tiempo que animaba a sus seguidores a escucharla.

❄❄❄❄❄💧💧💧💧💧🥶 btw escuchasteis “Me Traicionaste”???????? pic.twitter.com/hy8pphU9ic — R O S A L Í A (@rosaliavt) 27 de abril de 2019

Además de Rosalía, el disco incluye las aportaciones de A$AP Rocky, Chloe X Halle, Ellie Goulding, Jacob Banks, James Arthur, Joey BadA$$, Lennon Stella, Lil Peep, The Lumineers, Maren Morris, Matt Bellamy, Mumford & Sons, The National, SZA, The Weeknd, Travis Scott, Ty Dolla $ign y X Ambassadors.