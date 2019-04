Así será la gran exposición sobre Pink Floyd que aterrizará en Madrid desde el próximo 10 de mayo La retrospectiva de la mítica banda repasa su música y su impacto en el arte y la cultura de nuestro tiempo a través de cientos de propuestas audiovisuales, objetos y paisajes surrealistas

«The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains» aterrizará en Madrid () a partir del 10 de mayo y hasta el 15 de septiembre (Espacio 5.1 Ifema). Esta retrospectiva de la mítica banda repasa su música y su impacto en el arte y la cultura de nuestro tiempo a través de propuestas audiovisuales, objetos y paisajes surrealistas.

Desarrollada bajo la supervisión de Nick Mason, que ejerce de consultor de exposiciones para Pink Floyd, la muestra incluye más de 350 piezas recopiladas a lo largo de las más de cinco décadas de trayectoria de la formación. De este modo, cada capítulo de la historia del grupo está representado por objetos y artefactos, muchos de los cuales se exhiben por primera vez, y acerca al público letras de canciones escritas a mano, instrumentos musicales, cartas, diseños originales y elementos escénicos.

El público se sumerge en el universo de Pink Floyd desde el mismo momento en el que entra, momento en el que es transportado a los psicodélicos comienzos de la banda en 1967, con ejemplos gráficos de sus atmosféricas proyecciones, elaboradas con aceites y luces, así como el equipamiento utilizado por el diseñador de iluminación el grupo durante la década de los 60, Peter Wynne Willson.

La exposición se estructura como un recorrido cronológico por la trayectoria de Pink Floyd, conectando música, arte, diseño, tecnología de sonido y actuaciones en directo de la mano de discos tan referenciales como «The Dark Side Of The Moon», «Wish You Were Here», «Animals», «The Wally The Division Bell».

La muestra también celebra el arte y la tecnología. Sin ir más lejos, expone una pintura original de Syd Barrett, que estudió arte en Londres y en Cambridge, su ciudad natal, antes de convertirse en músico a tiempo completo. También se puede contemplar el Azimuth Co-Ordinator, el dispositivo personalizado que utilizaba Richard Wright para balancear el sonido en directo del grupo, a través de un joystick, en cada concierto que ofrecía. Este innovador artefacto jugó un papel fundamental en las teatrales actuaciones en vivo de Pink Floyd de finales de los 60, en lugares como el Royal Festival Hall o el Royal Albert Hall de Londres, además de participar en la grabación del collage de los relojes de «Time», tema extraído del álbum «The Dark Side of the Moon».

Objetos de culto

Se exponen muchos de los instrumentos empleados durante estos años, incluyendo el juego de batería «Hokusai Wave» de Nick Mason, de 1975, y una selección de las famosas guitarras que utilizó David Gilmour a lo largo de toda su carrera, como la Fender Custom Telecaster con la que grabó Animals.

Portada «The Dark Side of The Moon»

El mundialmente famoso diseño de la cubierta de «The Dark Side Of The Moon», de 1973, fue obra de Hipgnosis, el estudio de diseño fundado por el co-comisario de la exposición Aubrey ‘Po’ Powell y Storm Thorgerson, ya fallecido. El trabajo de Hipgnosis atraviesa toda la muestra, junto con otros elementos artísticos y diseños de escenario creados para Pink Floyd por distintos colaboradores, entre los que se encuentran Gerald Scarfe –cuyo primer dibujo para la banda forma parte del cómic utilizado como programa en 1974, también incluido en la exposición– y Mark Fisher, ya fallecido.

Entre las numerosas piezas de diseño que se exponen destaca la imaginería creada en torno a la Central Eléctrica de Battersea, del arquitecto Giles Gilbert Scott, la construcción industrial londinense inmortalizada por la interpretación de Roger Waters en la portada del álbum de Pink Floyd de 1977, Animals.

«The Wall»

Ya en 1979, Roger Waters concibió «The Wall», un personal trabajo en el que exploraba la alienación de la infancia, la Segunda Guerra Mundial y la pérdida de su padre a través de los ritos de iniciación de una estrella del rock. El sorprendente diseño del álbum y su grotesco elenco de personajes, entre ellos el mítico profesor que blandía su vara de castigo, son obra del dibujante e ilustrador Gerald Scarfe.

El discurrir de la exhibición está realzado en todo momento por la música y las palabras de los componentes presentes y pasados de Pink Floyd: Syd Barrett, Roger Waters, Richard Wright, Nick Mason y David Gilmour, hablando sobre sus experiencias y su investigación musical a través del sistema intuitivo Audio guide, de la compañía experta en sonido Sennheiser. El viaje culmina en la Zona de Performance, en la que el público se adentra en un espacio audiovisual inmersivo que recrea los grandes clásicos de Pink Floyd, así como la última actuación de David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason en el Live 8.