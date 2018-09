Seis cosas que (quizá) no sabías de Roger Waters

Sigma 6 fue su primera banda

En 1964 montó su primer proyecto musical serio, una banda de rythm'n'blues llamada Sigma 6 en la que ya estaban dos miembros de lo que pronto sería Pink Floyd: el baterista Nick Mason y el teclista Richard Wright, que por entonces tocaba la guitarra. A veces se hacían llamar The Meggadeaths, y llegaron a rebautizarse como The Abdabs. Otros nombres empleados por sus formaciones pre-Pink FLoyd fueron Leonard's Lodgers, The Spectrum Five y The Tea Set.