Muere el saxofonista fundador de UB40, Brian Travers

Para la gente de cierta edad es casi imposible no haber escuchado nunca las melodías de Brian Travers al saxofón. Miembro fundador de los míticos UB40 , Travers y sus metales han estado detrás del gancho de todos los grandes éxitos de la banda de reggae-pop por excelencia, como 'Falling in love with you', 'Red red wine', 'Kingston Town', 'The Way You Do The Things You Do' y tantos otros hits internacionales de los ochenta y noventa.

«Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro compañero, hermano, miembro fundador de UB40 y leyenda musical, Brian David Travers», ha comunicado la banda a través de sus redes sociales. El artista ha muerto a los 62 años de edad este pasado lunes por la noche en su casa en Moseley (Birmingham, Inglaterra), «con su familia a su lado, después de una larga y heroica batalla contra el cáncer», dicen sus compañeros.

«Nuestros pensamientos están con la esposa de Brian, Lesley, su hija Lisa y su hijo Jamie. Todos estamos devastados por esta noticia y os pedimos que se respete la necesidad de privacidad de la familia en este momento», añaden. Travers se sometió a una cirugía para extirpar dos tumores cerebrales en 2019 y volvió a operarse a principios de este año.

Nacido el 7 de febrero de 1959 en Birmingham, Travers se unió a la banda que estaban formando UB40 a finales de los años 70, originalmente con James (Jimmy) Brown, Earl Falconer y Alistair (Ali) Campbell, a la que también se unirían Robin Campbell, Norman Hassan, Michael Virtue y Astro, aunque estos dos últimos la abandonarían más tarde.

Antes incluso de que los miembros del grupo perfeccionaran sus habilidades con sus instrumentos, Ali Campbell y Brian Travers se patearon Birmingham promocionando la banda, colocando carteles de UB40 por toda la ciudad. Su primer concierto fue un año después de juntarse, en febrero de 1979 , en la fiesta de cumpleaños de un amigo del grupo. Poco después, la líder de The Pretenders, Chrissie Hynde, les vio tocar en un pub y les dio la oportunidad de actuar con ella como teloneros, lo que les abrió las puertas de la industria discográfica. Fue así como abandonaron las listas del paro a la que rinde homenaje el nombre de su banda (UB40 era el formulario de inscripción), y también de su primer disco 'Signing Off', que venía a decir que se borraban de las prestaciones por desempleo.

«Todo estaba empezando a salir bien para nosotros», recordó recientemente en una entrevista con la web Writewyattuk. «Dejamos la escuela y no había trabajo en Birmingham ni en ningún otro lugar desde 1976 en adelante, así que estábamos al final de todo eso. Fue una pesadilla. Pero cuando sacamos el primer disco fue un momento feliz para nosotros, ya que viajábamos por primera vez en nuestras vidas. Todos éramos amigos de la escuela y nunca habíamos estado en ningún lugar ni habíamos hecho nada. Esas eran las únicas canciones que podíamos tocar, las que habíamos sacado todos juntos en una habitación, las que habíamos aprendido a tocar».

Los ochenta fueron sus años dorados , con éxitos masivos a ambos lados del Atlántico (en Gran Bretaña llegaron a aparecer en las listas de ventas durante 214 semanas, record sólo igualado por Madness), y actuaciones memorables como la que dieron en junio de 1988, en el concierto tributo a Nelson Mandela por su 70 cumpleaños, que tuvo lugar en el estadio de Wembley en Londres y también contó con la participación de Dire Straits, George Michael, Whitney Houston, los Bee Gees y otras estrellas del momento.

UB40 se convirtió en uno de los grupos de reggae de mayor éxito comercial de todos los tiempos en términos de ventas (más de 70 millones de copias). Tuvo 39 singles que llegaron al top 40, siendo 'Food for Thought su primer top 10, en 1980. Estuvieron nominados cuatro veces al premio Grammy a Mejor Disco de Reggae, pero curiosamente nunca se lo llevaron. En octubre de 2011, UB40 fueron reconocidos con un Heritage Award , una placa de homenaje de la asociación británica PRS for Music que fue colocada en el Hare & Hounds Pub donde dieron su primer concierto.

Travers siguió formando parte del núcleo duro de UB40 durante las décadas de los 2000 y 2010, en las que hubo varios cambios de formación, y su última actuación con la banda fue en el año 2019 , en el Arena Birmingham de su ciudad natal. En sus últimos años siguió viviendo allí, formando parte de su vida cultural y tocando en media docena de bandas, tal como relató hace apenas unos meses. «Algunas de ellas apenas pueden tocar, son inocentes, ingenuas, pero también geniales. Me encanta tocar con ellas. Se trata de animar a los jóvenes a creer en su propia expresión personal. Es un momento extraño para la música. Lo siento por los chavales que intentan meterse en este negocio ahora».