Muere Larry Taylor, héroe de Woodstock y bajista de Canned Heat, John Mayall y Tom Waits Falleció el pasado lunes por un cáncer, a los 77 años de edad

Larry «The Mole» Taylor, miembro fundador de Canned Heat, falleció el pasado lunes 18 de agosto a los 77 años, según ha informado un portavoz del grupo. El legendario bajista murió en su casa en Lake Balboa, California, tras por un cáncer que le fue detectado hace doce años.

Nació el 26 de junio de 1942 en Nueva York, y su primera banda fueron The Gamblers, donde también había futuros miembros de The Mothers of Invention, Beach Boys y The Ventures). Después formó Canned Heat y militó en sus filas entre 1967 y 1970, volviendo a tocar con ellos en diferentes giras de reunión. También grabó para los Monkees, y ha formado parte de las bandas de John Mayall y de Tom Waits hasta hace pocos años.

Actuó en los festivales más importantes de la década de los sesenta, como Monterey y Woodstock (donde dio uno de los mejores conciertos), y ha colaborado con otros grandes artistas como Solomon Burke, Albert King, Buddy Guy, Wanda Jackson, Tracy Chapman, Charlie Musselwhite, JJ Cale, Ry Cooder, The Blasters o John Lee Hooker.