Jennifer Lopez celebrará sus 50 años con un concierto este verano en España La cantante ofrecerá una actuación única, el 8 de agosto en Málaga

El próximo jueves 8 de agosto (22h) tendrá lugar en el Marenostrum - Fuengirola de Málaga el único concierto que Jennifer López ofrecerá este año en España y Europa.

La artista internacional puertorriqueña no actúa en nuestro país desde el año 2012 y será una oportunidad única para verla en directo con su espectáculo «It´s my party. The live celebration», en el que celebra su 50 cumpleaños rodeada de un despliegue sin precedentes de escenografía, vestuario y coreografías para dar vida a sus clásicos y sus éxitos más recientes.

Tras pasar por Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la actriz y cantante salta en agosto a Tel Aviv, cita a la que seguirán conciertos en Moscú, Antalya (Turquía), Fuengirola, El Alamein (Egipto) y San Petersburgo.

Las entradas para el concierto malagueño se pondrán a la venta el lunes 15 de julio a las 16.00h a través de la web http://masterentradas.com/