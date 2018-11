Hozier en La Riviera Hozier presentó en Madrid su nuevo EP «Nina cried power» El músico irlandés demostró anoche en La Riviera con sus letras, música y voz por qué es uno de los cantautores con mayor proyección de la actualidad

Armando Hueso

@ABC_cultura Actualizado: 14/11/2018 16:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En el mundo de la música, muchos miden el valor de un artista en base a la mera métrica de las ventas que generan. Sin embargo, hay otras, como la calidad de un directo, que revelan la verdadera grandeza de un cantante. Hozier no pulveriza ventas como Justin Timberlake, pero su pureza vocal no deja lugar a dudas: estamos ante un Artista con mayúsculas. Así lo demostró ayer durante su concierto en la sala La Riviera de Madrid. Hora y media de interpretación de 16 canciones en las que Hozier desplegó lo mejor de sí con una puesta en escena sencilla y un despliegue vocal de tan buena calidad que si cerrabas los ojos, podría parecer estar escuchando el sonido de su álbum ya editado. Y es que, en tiempos de “Auto-Tune” y otras apps y herramientas para retocar y depurar la voz que permiten que hasta Paquirrín pueda cantar como un profesional, merece la pena destacar a estos Artistas que se valen, únicamente, de la fuerza de su voz para cautivar al público.

Hozier en La Riviera durante su concierto en Madrid

Acompañado de la guitarra sobre el escenario, Hozier interpretó sus éxitos más conocidos, «Take me to church» o «Work song» (entre otras), y presentó ante el público de Madrid los temas de su nuevo y gran EP, «Nina cried power». Un trabajo en el que, además, para el tema protagonista que da nombre al propio EP, ha contado con la colaboración de la mítica cantante soul Marvis Staples.

Por supuesto, y fiel a su estilo, Hozier vuelve a poner en la palestra la temas sobre el activismo social, la protesta y los derechos civiles en «Nina cried power». Un trabajo en el que vuelve a recurrir a ese estilo tan personal, crítico y rebelde, donde la voz se erige como protagonista con el permiso de su magia con la guitarra y el apoyo de ritmos blues, góspel, soul y folk tan presentes en sus canciones. Y es que la música de Hozier navega entre diferentes estilos que han ayudado, precisamente, a que este cantautor irlandés se haya hecho un hueco con un sonido personalista y de fuerte carácter.

Hozier presentó ante el público en Madrid su nuevo EP «Nina cried power»

Su recorrido

Desde que lanzara en 2014 su ya famoso tema «Take me to church», Hozier no ha dejado de cosechar éxitos. Su estilo íntimo, de marcado carácter y personalidad, y una voz que desgarra con una expresividad emocional singular, han aupado a este artista y compositor irlandés a la primera línea de las listas de éxitos musicales del mundo. Disco platino en 20 países, número dos en los Billboard 200 de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y Australia, nominación al Grammy a mejor canción del año 2015, nominación al mejor vídeo rock en los MTV Video Musica Awards 2015…. La lista de logros es larga y extensa a pesar de su corta presencia en el mercado.