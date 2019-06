¿Habrá canción del verano este año? Las plataformas de streaming empiezan a registrar tendencias que dan pistas sobre los hits que arrasarán en terrazas y discotecas de playa

En una época en la que escasean los hits realmente atemporales, esos que se quedan clavados en la memoria de todo un país durante más de uno o dos meses, es difícil augurar si habrá una canción del verano. Para identificar algo que se le parezca, una canción que tenga visos de pegar bien fuerte en las terrazas y discotecas de playa durante todo el verano, lo mejor es atender a las tendencias ascendentes en las plataformas de streaming, con Spotify y YouTube como principales fuentes de información.

Como era de esperar, el portal sueco señala a Rosalía como principal candidata, con su reguetón «Con Altura» marcando el paso de la carrera por la canción del verano. Los datos de YouTube también apuntan en la misma dirección: con 45 millones de reproducciones, el videoclip junto a J Balvin lleva tres semanas consecutivas siendo el segundo vídeo más visto del planeta.

Otro éxito que parecen asegurados para la temporada estival es «Me quedo», de Aitana y Lola Índigo.

Tras quedar segundo en Eurovisión, el italiano Mahmood no ha dejado de subir posiciones gracias a «Soldi», su colaboración con el tinerfeño Maikel Delacalle.

«Tal vez», de Paulo Londra, también tiene opciones segú Spotify, que la ha incluido en la nueva playlist «Verano 2019».

La música urbana sigue ocupando más posiciones según se baja en la clasificación, así que será sin duda el género más escuchado este verano. «Contando lunares», de Don Patricio con Cruz Cafuné, es otro hit de esta corriente musical cuyos datos en Spotify confirman que no deja de sonar en las playlists de los usuarios.

Otros claros candidatos son «I Don't Care», de Ed Sheeran y Justin Bieber, «Fuego» de Estopa, «Aute Cuture» de Rosalía, «No Me Conoce» (Remix) de Jhay Cortez, J Balvin y Bad Bunny, o «Te Soñé De Nuevo» de Ozuna. En el Top 50 de candidatas a canción del verano en España hay muchas otras píldoras bailongas como «Con calma» de Daddy Yankee, «Soltera» de Lunay u «Otro trago», de Sech con Darell, que también están pegando fuerte en el Top 50 Global de Spotify.

En todo el mundo

A nivel global, «Truth Hurts», de Lizzo; «bad guy», de Billie Eilish o «EARFQUAKE», de Tyler the Creator son otras de las canciones que más se están escuchando. Spotify también ha detectado que hay temas con gran potencial para no dejar de sonar este verano, ya que las escuchas no paran de crecer, como «I Think I’m OKAY», la reciente colaboración de Machine Gun Kelly, YUNGBLUD y Travis Barker; «Rockstar», de la banda inglesa Yonaka, y «Bags», de Clairo, muy popular entre los usuarios entre 18 y 24 años. Todas estas canciones están incluidas en la playlist ‘Songs of Summer’.